Прогноз погоди на тиждень 17 – 23 листопада 2025 року

З 17 по 23 листопада в Україні очікується нестійка погода: дощі, мокрий сніг та «температурні гойдалки»

Цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, типовий для пізньої осені. Очікуються часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо у західних та північних областях, а також значні перепади нічних і денних температур. Найхолодніші ночі очікуються ближче до кінця тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

17 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +6°..+9°. Хмарно, дощ із мокрим снігом.

на півдні: Температура вночі +7°..+10°, вдень +11°..+14°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на заході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +4°..+7°. Хмарно, мокрий сніг.

на сході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +8°..+11°. Хмарно з проясненнями, невеликий дощ.

у центрі: Температура вночі +3°..+6°, вдень +7°..+10°. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Температура вночі +3°..+5°, вдень +7°..+9°. Хмарно, невеликий дощ.

18 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Хмарно, мокрий сніг.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність, без опадів.

на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+6°. Хмарно, сніг/мокрий сніг.

на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями мокрий сніг.

у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +6°..+8°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.

19 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Хмарно, місцями невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +10°..+13°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+5°. Хмарно, сніг.

на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність, без опадів.

у центрі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями сніг.

у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +5°..+7°. Хмарно, невеликий сніг.

20 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -3°..0°, вдень +2°..+5°. Хмарно, без істотних опадів.

на півдні: Температура вночі +4°..+7°, вдень +9°..+12°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Хмарно, місцями сніг.

на сході: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +4°..+6°. Хмарно з проясненнями.

21 листопада

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Хмарно, місцями дощ/мокрий сніг.

на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +11°..+14°. Сонячно, малохмарно.

на заході: Температура вночі -3°..0°, вдень +3°..+6°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.

на сході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +7°..+10°. Мінлива хмарність.

у центрі: Температура вночі 0°..+3°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +5°..+7°. Мінлива хмарність.

22 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+7°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +12°..+15°. Сонячно, без опадів.

на заході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +4°..+7°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +8°..+11°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі 0°..+2°, вдень +5°..+7°. Мінлива хмарність.

23 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: