В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
У Києві хмарно з проясненнями
У західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 25 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях сніжитиме та дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних областях невеликий дощ та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, на решті території без опадів. Вночі та вранці у південно-східній частині місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в Карпатах, вдень і в більшості центральних та південних областей подекуди пориви 15-18 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, на півдні країни вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 17°.

У вівторок, 25 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла, у столиці вночі 0-2° тепла, вдень 6-8°.

Як відомо, цього тижня в Україні відбудеться подальше зниження температури, характерне для кінця осені. У більшості регіонів очікуються нічні морози, денна температура коливатиметься близько нуля, а також можливий мокрий сніг та сніг, що призведе до ожеледиці на дорогах. 

