Прогноз погоди на тиждень 1–7 грудня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

З 1 по 7 грудня в Україні очікується теплий старт зими, тумани та місцями мокрий сніг

Цього тижня, з перших днів грудня, в Україні очікується нехарактерно тепла для початку зими погода. Переважатиме хмарність, місцями очікуються тумани та невеликі опади, переважно у вигляді дощу або мокрого снігу, особливо на заході та півночі. Великих змін у температурі не передбачається. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

1 грудня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +0°..+3°, вдень +3°..+7°. Хмарно, без істотних опадів, можливий туман.
  • на півдні: Температура вночі +6°..+9°, вдень +7°..+12°. Мінлива хмарність, вночі місцями невеликий дощ.
  • на заході: Температура вночі +2°..+5°, вдень +4°..+8°. Хмарно, місцями невеликий дощ, в Карпатах мокрий сніг.
  • на сході: Температура вночі -2°..+2°, вдень +2°..+6°. Переважно хмарно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі +0°..+3°, вдень +4°..+7°. Хмарно, без істотних опадів.
  • у Києві: Температура вночі +0°..+2°, вдень +5°..+7°. Хмарно, без істотних опадів.
2 грудня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +4°..+7°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +4°..+9°, вдень +7°..+12°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі +3°..+6°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі -1°..+3°, вдень +3°..+6°. Хмарно, без опадів.
  • у центрі: Температура вночі +2°..+5°, вдень +5°..+8°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +2°..+4°, вдень +5°..+7°. Хмарно, без істотних опадів.
3 грудня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +4°..+6°, вдень +6°..+8°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на півдні: Температура вночі +5°..+8°, вдень +8°..+11°. Мінлива хмарність, без опадів.
  • на заході: Температура вночі +5°..+7°, вдень +7°..+9°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі +0°..+3°, вдень +4°..+7°. Хмарно, місцями туман.
  • у центрі: Температура вночі +4°..+7°, вдень +7°..+9°. Хмарно, невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +4°..+6°, вдень +7°..+8°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
4 грудня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Хмарно, вночі та вдень місцями невеликий дощ або мокрий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +2°..+7°, вдень +7°..+10°. Хмарно, без істотних опадів.
  • на заході: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Хмарно, вночі мокрий сніг, вдень невеликий дощ.
  • на сході: Температура вночі -2°..+1°, вдень +3°..+6°. Хмарно, можлива ожеледиця.
  • у центрі: Температура вночі +1°..+4°, вдень +6°..+9°. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +6°..+7°. Хмарно, можливий мокрий сніг.
5 грудня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +0°..+3°, вдень +3°..+6°. Хмарно, місцями невеликий мокрий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+6°, вдень +6°..+9°. Мінлива хмарність.
  • на заході: Температура вночі +0°..+3°, вдень +4°..+7°. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • на сході: Температура вночі -3°..-1°, вдень +1°..+4°. Хмарно, місцями морозно.
  • у центрі: Температура вночі +0°..+3°, вдень +4°..+7°. Хмарно, місцями невеликий мокрий сніг.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +4°..+5°. Хмарно, невеликий мокрий сніг.
6 грудня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі +1°..+3°, вдень +3°..+5°. Переважно хмарно, невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +1°..+4°, вдень +5°..+8°. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Температура вночі +0°..+2°, вдень +3°..+5°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -4°..-1°, вдень +1°..+4°. Хмарно.
  • у центрі: Температура вночі +0°..+2°, вдень +3°..+5°. Хмарно, невеликий сніг.
  • у Києві: Температура вночі +1°..+3°, вдень +4°..+5°. Хмарно, невеликий сніг.

7 грудня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+5°. Хмарно, місцями невеликий сніг.
  • на півдні: Температура вночі +0°..+4°, вдень +5°..+8°. Хмарно, без істотних опадів.
  • на заході: Температура вночі -1°..+2°, вдень +4°..+6°. Мінлива хмарність.
  • на сході: Температура вночі -5°..-2°, вдень +0°..+3°. Хмарно, морозно.
  • у центрі: Температура вночі -1°..+2°, вдень +3°..+5°. Хмарно, місцями невеликий сніг.
  • у Києві: Температура вночі -1°..+1°, вдень +3°..+4°. Хмарно, невеликий сніг.

