В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025

У неділю, 14 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вночі у більшості західних, північних областях невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в Україні, крім східних областей, помірні опади, у північних, центральних, південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Одещині 3-8° тепла; у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень помірний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

