В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025
Прогноз погоди на 14 грудня
На дорогах країни ожеледиця

У неділю, 14 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікуються сильні пориви вітру та місцями дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вночі у більшості західних, північних областях невеликий мокрий сніг та дощ, вдень в Україні, крім східних областей, помірні опади, у північних, центральних, південних областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла, на Одещині 3-8° тепла; у західних областях вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла.

В Україні хмарно, очікується дощ з мокрим снігом: погода на 14 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями. Вдень помірний мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.
Вітер південний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у Києві вночі 3-5° морозу, вдень близько 0°.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

