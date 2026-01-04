Україну накриває снігопад: на яких трасах ускладнено рух

Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня

Сильний снігопад 4 січня ввечері фіксують у Київській області, на Черкащині та Кіровоградщині. Як інформує «Главком», відповідні відео поширюють у мережі.

Зазначається, що ситуація на дорогах стрімко погіршується. Також ускладнення, за інформацією телеграм-каналів, є на трасах Київ – Одеса та Умань – Вінниця.

Снігом замітає трасу Одеса-Київ. Снігопад пустився починаючи з Київщини і далі все сильніше сніжить у межах Черкащини й Кіровоградщини

Водночас служба відновлення та розвитку інфраструктури Харківщини попереджає про рясні та тривалі снігопади, які розпочнуться близько шостої години вечора.

Негода зайде з південного заходу та поступово пошириться територією регіону.

Сніг, за прогнозами синоптиків, йтиме до п'ятої години ранку понеділка, 5 січня, тобто загалом близько 11 годин поспіль. Причому опади можуть досягати інтенсивності до 0,9 см за годину.

«За температури повітря мінус 1–2 градуси зберігається імовірність утворення заметів, особливо на відкритих ділянках доріг», – сказано у повідомленні.

Як відомо, цього тижня в Україні пануватиме справжня зимова погода. На зміну відносно спокійному грудню прийде суттєве похолодання, яке супроводжуватиметься опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Новорічна ніч обіцяє бути морозною, що додасть потужного зимового настрою.