Циклони накриють Україну: коли очікувати найбільшого погіршення погоди

8 січня з південного заходу на територію України прийде черговий активний циклон

В Україну послідовно надходять південні циклони, що спричиняють хвилю складної погоди з різкими коливаннями температури та інтенсивності опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Сьогодні, за даними Діденко, в Україні – сніг переважно на заході, на півночі йтиме мокрий сніг, а на решті території переважно дощ.

Вже 8 січня з південного заходу на територію України прийде черговий активний циклон, який спричинить сніг, мокрий сніг, льодяний дощ і дощ. За прогнозами, місцями опади будуть інтенсивними. Діденко радить уважно оцінювати доцільність далеких поїздок цього дня, оскільки опади супроводжуватимуться ожеледицею та ускладненням дорожніх умов.

Водночас 8 січня очікується мороз на заході, півночі та Вінниччині, а на решті території України плюсова температура.

Нагадаємо, у середу, 7 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується сніг. Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних областях помірний, на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг; температура вночі та вдень 2-7° морозу.

Як повідомлялося, в Україні 8-9 січня очікуються сніг, хуртовини та ожеледиця, місцями до 25 см снігу. 10-11 січня прогнозується різке похолодання до -23° морозу в західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях.