Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року

Найтеплішим перший ранок 2026 року виявився у Баришівці та Яготині

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ранок 1 січня 2026 року на Київщини видався доволі холодним. Станом на 8:00 температурні показники в області суттєво відрізняються, проте всюди тримається впевнений «мінус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані обсерваторії.

Де найхолодніше?

Лідером за морозами стало селище Пісківка у Бучанському районі, де температура майже сягнула позначки -15°С.

Метеорологічна карта ранку:

Пісківка: -14,9 °С – найнижчий показник області.

Біла Церква: -14,1 °С.

Фастів: -13,6 °С.

Миронівка: -11,7 °С.

Київ: -10,1 °С.

Найтеплішим перший ранок 2026 року виявився у Баришівці та Яготині, де зафіксовано -7,8 °С.

Метеорологічні дані та радіаційний фон по станціях міста Києва та Київської області 1 січня 2026 року станом на 8:00 ранку інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Зауважимо, що у Києві перші значні морози зазвичай приходять пізніше початку січня, а на 1 січня часто спостерігаються плюсові температури або близькі до нуля:

2021: 1 січня – температура перевищила 5°C;

2022: 1 січня – температура перевищила 5°C;

2023: 1 січня – спостерігалися морози (близько 0°C);

2024: 1 січня – температура повітря від 0°C до 5°C;

2025: 1 січня – температура близько 1°C.

Радіаційний фон

Радіаційна ситуація в регіоні залишається цілком спокійною та безпечною. Всі показники знаходяться в межах природного фону:

Найнижчий рівень: Пісківка (9 мкР/год).

Найвищий рівень: Чорнобиль (19 мкР/год), що є абсолютно нормальним для цієї зони.

Київ: 12 мкР/год.

Для довідки: Нормою вважається показник до 30 мкР/год.

Нагадаємо, перший день 2026 року став одним із найхолодніших за тривалий час. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на територію країни продовжує надходити арктичне повітря з півночі, що й зумовило суттєве похолодання. За даними Укргідрометцентру, у більшості областей температура повітря опустилася нижче -10 °C, а у Вінниці та Луцьку – до -15 °C.

До слова, раніше повідомлялося, що українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.