Головна Київ Новини
search button user button menu button

Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Найтеплішим перший ранок 2026 року виявився у Баришівці та Яготині

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ранок 1 січня 2026 року на Київщини видався доволі холодним. Станом на 8:00 температурні показники в області суттєво відрізняються, проте всюди тримається впевнений «мінус». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані обсерваторії.

Де найхолодніше?

Лідером за морозами стало селище Пісківка у Бучанському районі, де температура майже сягнула позначки -15°С.

Метеорологічна карта ранку:

  • Пісківка: -14,9 °С – найнижчий показник області.
  • Біла Церква: -14,1 °С.
  • Фастів: -13,6 °С.
  • Миронівка: -11,7 °С.
  • Київ: -10,1 °С.

Найтеплішим перший ранок 2026 року виявився у Баришівці та Яготині, де зафіксовано -7,8 °С.

Метеорологічні дані та радіаційний фон по станціях міста Києва та Київської області 1 січня 2026 року станом на 8:00 ранку
Метеорологічні дані та радіаційний фон по станціях міста Києва та Київської області 1 січня 2026 року станом на 8:00 ранку
інфографіка: Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського

Зауважимо, що у Києві перші значні морози зазвичай приходять пізніше початку січня, а на 1 січня часто спостерігаються плюсові температури або близькі до нуля:

  • 2021: 1 січня – температура перевищила 5°C;
  • 2022: 1 січня – температура перевищила 5°C;
  • 2023: 1 січня – спостерігалися морози (близько 0°C);
  • 2024: 1 січня – температура повітря від 0°C до 5°C;
  • 2025: 1 січня – температура близько 1°C.

Радіаційний фон

Радіаційна ситуація в регіоні залишається цілком спокійною та безпечною. Всі показники знаходяться в межах природного фону:

  • Найнижчий рівень: Пісківка (9 мкР/год).
  • Найвищий рівень: Чорнобиль (19 мкР/год), що є абсолютно нормальним для цієї зони.
  • Київ: 12 мкР/год.

Для довідки: Нормою вважається показник до 30 мкР/год.

Нагадаємо, перший день 2026 року став одним із найхолодніших за тривалий час. Згідно з повідомленням Укргідрометцентру, на територію країни продовжує надходити арктичне повітря з півночі, що й зумовило суттєве похолодання. За даними Укргідрометцентру, у більшості областей температура повітря опустилася нижче -10 °C, а у Вінниці та Луцьку – до -15 °C.

До слова, раніше повідомлялося, що українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

Теги: Київ Київщина погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

14 грудня на Київщині випав перший сніг
В Україні дощ з мокрим снігом, на дорогах ожеледиця: погода на 15 грудня 2025
15 грудня, 2025, 06:00
«Київавтодор» просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Рух пішоходів у переході на Майдані Незалежності частково обмежено до 25 грудня через ремонт
2 грудня, 2025, 23:29
Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 5 грудня 2025 року
4 грудня, 2025, 19:20
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 27 грудня 2025 року
26 грудня, 2025, 18:32
Проєкт «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва» приурочений до 120-ї річниці від дня народження митця
«Моя Одіссея із Києва до Києва»: у столиці відкрилася унікальна виставка до 120-річчя Сержа Лифаря
19 грудня, 2025, 17:17
У прокуратурі повідомили, що йдеться про 22-річного жителя міста Бориспіль, колишнього педагога-організатора одного з місцевих ліцеїв
У Борисполі суд відпустив із СІЗО обвинуваченого у педофілії педагога: реакція прокуратури
23 грудня, 2025, 10:00
Восьмирічний пасажир Jeep Cherokee загинув
Смертельна ДТП на трасі Київ-Овруч: загинув восьмирічний хлопчик (фото)
26 грудня, 2025, 13:08
Близько 500 тисяч родин залишаються без світла після масованої атаки на Київ
У Києві та області без світла понад пів мільйона споживачів – деталі
27 грудня, 2025, 17:27
Раніше судимий за розбещення неповнолітньої особи таксист свою провину заперечує
Втекла з рук викрадача: на Київщині таксист отримав вирок за напад на шестирічну дівчинку
29 грудня, 2025, 16:12

Новини

Який вигляд має засніжений Київ першого ранку нового року (фото)
Який вигляд має засніжений Київ першого ранку нового року (фото)
Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року
Майже −15 °С: названо найхолоднішу точку Київщини у перший день 2026 року
Скільки об’єктів пошкоджено у Києві за час війни: офіційні дані
Скільки об’єктів пошкоджено у Києві за час війни: офіційні дані
Біла Церква встановила рекордний дідух до свят (фото)
Біла Церква встановила рекордний дідух до свят (фото)
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Київ: графіки відключення світла 1 січня 2026 року
Київ: графіки відключення світла 1 січня 2026 року

Новини

День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Сьогодні, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Сьогодні, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54
В Україні хмарно: погода на 29 грудня
29 грудня, 2025, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua