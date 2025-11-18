Головна Новини
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
У Києві хмарно з проясненнями
На Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг

Сьогодні, 18 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у західних та північних областях дощ, на Закарпатті та в Карпатах місцями значний дощ та мокрий сніг, вдень в Україні, крім північної частини, невеликий дощ. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, в більшості областей місцями пориви 15-20 м/с, вночі в Карпатах 25 м/с. Температура протягом доби у західних областях 0-5° тепла, у північних, Вінницькій та Черкаській областях 4-9° тепла, на решті території вночі 6-11°, вдень 12-17°.

У вівторок, 18 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, по Київській області вдень місцями пориви 15-18 м/с. Температура протягом доби по області 4-9° тепла, у столиці 6-8° тепла.

Як відомо, цього тижня в Україні збережеться нестійкий характер погоди, типовий для пізньої осені. Очікуються часті опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо у західних та північних областях, а також значні перепади нічних і денних температур. Найхолодніші ночі очікуються ближче до кінця тижня. 

