В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 7 листопада 2025

Вранці у північних, східних областях, Вінницькій області та в Карпатах можуть виникати тумани

У п'ятницю, 7 листопада, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, територія України перебуватиме під впливом поля високого атмосферного тиску, тому опадів не очікується. Однак варто звернути увагу, що вночі та вранці у північних, східних областях, Вінницькій області та в Карпатах можуть виникати тумани. Вітер буде змінних напрямків, його швидкість складе 3-8 м/с.

Температурний фон залишатиметься майже незмінним, адже країну покриває помірно-тепла повітряна маса. Вночі температура коливатиметься від 0 до 5° тепла, вдень буде 8-13°. На півдні країни трохи тепліше: вночі 4-9°, вдень 11-16°. В Карпатах вночі температура може опускатися до 1° тепла, а місцями навіть до 4° морозу, вдень очікується 3-8° тепла.

У Київській області та столиці хмарно з проясненнями, вранці туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.



Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.