Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку
Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту
фото: glavcom.ua

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Вранці 10 листопада в Україні, крім північної частини, туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку фото 1

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, 10 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. У західних та північних областях місцями дощитиме, в південних та більшості центральних областей вночі помірні дощі.

Як відомо, цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях.

Читайте також:

Теги: Укргідрометцентр прогноз погоди негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Заморозки знову накриють Україну: коли й де очікувати похолодання
15 жовтня, 09:08
Уночі 20 та 21 жовтня у західних областях очікуються заморозки в повітрі 0-4°
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
18 жовтня, 21:34
Влада Ямайки оголосила евакуацію прибережних районів
Ямайку охопив найтопотужніший ураган десятиліття «Мелісса» (фото, відео)
28 жовтня, 13:17
Мешканці районів у Філіппінах були змушені рятуватися на дахах своїх будинків
Філіппіни: кількість жертв через тайфун «Калмаегі» зросла до 114 осіб
6 листопада, 04:43
У столиці через прогнозовану негоду 30 жовтня тимчасово приспустили головний прапор України
Головний прапор України приспущено: стала відома причина
30 жовтня, 16:22
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту
Синоптики попереджають про сильний вітер у низці областей
30 жовтня, 13:02

Суспільство

Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку
Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 10 – 16 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 листопада 2025: традиції та молитва
Апостол назвав категорію полонених, котрих Росія не забирає під час обмінів
Апостол назвав категорію полонених, котрих Росія не забирає під час обмінів
16-річний підліток зорганізував партизанський загін та протистояв окупантам у Запорізької області
16-річний підліток зорганізував партизанський загін та протистояв окупантам у Запорізької області

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua