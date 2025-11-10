Туман в Україні: синоптики попередили про небезпеку

Попередження про небезпечні метеорологічні явища в Україні

Вранці 10 листопада в Україні, крім північної частини, туман, видимість 200-500 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

У низці областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Синоптики наголошують, що погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Нагадаємо, 10 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. У західних та північних областях місцями дощитиме, в південних та більшості центральних областей вночі помірні дощі.

Як відомо, цього тижня в Україні переважатиме типова осіння погода: температура повітря буде коливатися, приносячи як короткочасне потепління, так і зниження температури. У більшості регіонів очікуються дощі, а ближче до кінця тижня можливі перші опади у вигляді мокрого снігу, особливо в північних областях.