Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року

З 27 жовтня по 2 листопада в Україні очікується переважання хмарності та помірна осіння температура

Цього тижня в Україні збережеться помірна осіння погода, характерна для кінця жовтня – початку листопада. Очікується мінлива хмарність, невеликі дощі на початку тижня, період потепління до +20°C у Південних та Східних регіонах, і повернення опадів на вихідних. Температурний фон загалом збережеться без потужних заморозків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

27 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +4°C до +7°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.

на півдні: Вночі +8°C до +11°C, вдень +14°C до +16°C. Мінлива хмарність, без істотних опадів.

на заході: Вночі +2°C до +5°C, вдень +8°C до +10°C. Хмарно, дощ.

на сході: Вночі +6°C до +9°C, вдень +12°C до +15°C. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Вночі +4°C до +7°C, вдень +11°C до +13°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Вночі +5°C, вдень +11°C. Мінлива хмарність, невеликий дощ.

28 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +3°C до +6°C, вдень +9°C до +11°C. Переважно хмарно.

на півдні: Вночі +7°C до +10°C, вдень +12°C до +15°C. Хмарно з проясненнями.

на заході: Вночі +2°C до +4°C, вдень +7°C до +9°C. Хмарно, можливий невеликий дощ.

на сході: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +14°C. Мінлива хмарність.

у центрі: Вночі +3°C до +6°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно.

у Києві: Вночі +5°C, вдень +9°C. Переважно хмарно, без істотних опадів.

29 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +4°C до +7°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно.

на півдні: Вночі +8°C до +11°C, вдень +15°C до +18°C. Мінлива хмарність.

на заході: Вночі +3°C до +6°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.

на сході: Вночі +6°C до +9°C, вдень +14°C до +17°C. Мінлива хмарність.

у центрі: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +13°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Вночі +6°C, вдень +9°C. Невеликий дощ.

30 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +13°C. Мінлива хмарність.

на півдні: Вночі +9°C до +12°C, вдень +15°C до +18°C. Сонячно.

на заході: Вночі +4°C до +7°C, вдень +10°C до +12°C. Переважно хмарно.

на сході: Вночі +7°C до +10°C, вдень +14°C до +17°C. Мінлива хмарність.

у центрі: Вночі +6°C до +9°C, вдень +12°C до +14°C. Хмарно з проясненнями.

у Києві: Вночі +6°C, вдень +12°C. Переважно хмарно.

31 жовтня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +6°C до +9°C, вдень +12°C до +14°C. Мінлива хмарність, сухо.

на півдні: Вночі +10°C до +13°C, вдень +17°C до +20°C. Сонячно, без опадів.

на заході: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +13°C. Мінлива хмарність.

на сході: Вночі +8°C до +11°C, вдень +16°C до +19°C. Сонячно, малохмарно.

у центрі: Вночі +7°C до +10°C, вдень +13°C до +15°C. Переважно сонячно.

у Києві: Вночі +6°C, вдень +12°C. Переважно сонячно.

1 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Вночі +7°C до +10°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно, можливий дощ.

на півдні: Вночі +9°C до +12°C, вдень +13°C до +16°C. Хмарно з проясненнями.

на заході: Вночі +6°C до +9°C, вдень +9°C до +11°C. Хмарно, дощ.

на сході: Вночі +8°C до +11°C, вдень +14°C до +17°C. Мінлива хмарність.

у центрі: Вночі +7°C до +10°C, вдень +11°C до +13°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.

у Києві: Вночі +6°C, вдень +11°C. Мінлива хмарність, вночі невеликий дощ.

2 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: