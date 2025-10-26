Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року
колаж: glavcom.ua

З 27 жовтня по 2 листопада в Україні очікується переважання хмарності та помірна осіння температура

Цього тижня в Україні збережеться помірна осіння погода, характерна для кінця жовтня – початку листопада. Очікується мінлива хмарність, невеликі дощі на початку тижня, період потепління до +20°C у Південних та Східних регіонах, і повернення опадів на вихідних. Температурний фон загалом збережеться без потужних заморозків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

27 жовтня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +4°C до +7°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на півдні: Вночі +8°C до +11°C, вдень +14°C до +16°C. Мінлива хмарність, без істотних опадів.
  • на заході: Вночі +2°C до +5°C, вдень +8°C до +10°C. Хмарно, дощ.
  • на сході: Вночі +6°C до +9°C, вдень +12°C до +15°C. Хмарно з проясненнями.
  • у центрі: Вночі +4°C до +7°C, вдень +11°C до +13°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Вночі +5°C, вдень +11°C. Мінлива хмарність, невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року фото 1

28 жовтня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +3°C до +6°C, вдень +9°C до +11°C. Переважно хмарно.
  • на півдні: Вночі +7°C до +10°C, вдень +12°C до +15°C. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Вночі +2°C до +4°C, вдень +7°C до +9°C. Хмарно, можливий невеликий дощ.
  • на сході: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +14°C. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Вночі +3°C до +6°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно.
  • у Києві: Вночі +5°C, вдень +9°C. Переважно хмарно, без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року фото 2

29 жовтня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +4°C до +7°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно.
  • на півдні: Вночі +8°C до +11°C, вдень +15°C до +18°C. Мінлива хмарність.
  • на заході: Вночі +3°C до +6°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • на сході: Вночі +6°C до +9°C, вдень +14°C до +17°C. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +13°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Вночі +6°C, вдень +9°C. Невеликий дощ.
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року фото 3

30 жовтня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +13°C. Мінлива хмарність.
  • на півдні: Вночі +9°C до +12°C, вдень +15°C до +18°C. Сонячно.
  • на заході: Вночі +4°C до +7°C, вдень +10°C до +12°C. Переважно хмарно.
  • на сході: Вночі +7°C до +10°C, вдень +14°C до +17°C. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Вночі +6°C до +9°C, вдень +12°C до +14°C. Хмарно з проясненнями.
  • у Києві: Вночі +6°C, вдень +12°C. Переважно хмарно.
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року фото 4

31 жовтня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +6°C до +9°C, вдень +12°C до +14°C. Мінлива хмарність, сухо.
  • на півдні: Вночі +10°C до +13°C, вдень +17°C до +20°C. Сонячно, без опадів.
  • на заході: Вночі +5°C до +8°C, вдень +11°C до +13°C. Мінлива хмарність.
  • на сході: Вночі +8°C до +11°C, вдень +16°C до +19°C. Сонячно, малохмарно.
  • у центрі: Вночі +7°C до +10°C, вдень +13°C до +15°C. Переважно сонячно.
  • у Києві: Вночі +6°C, вдень +12°C. Переважно сонячно.
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року фото 5

1 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +7°C до +10°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно, можливий дощ.
  • на півдні: Вночі +9°C до +12°C, вдень +13°C до +16°C. Хмарно з проясненнями.
  • на заході: Вночі +6°C до +9°C, вдень +9°C до +11°C. Хмарно, дощ.
  • на сході: Вночі +8°C до +11°C, вдень +14°C до +17°C. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Вночі +7°C до +10°C, вдень +11°C до +13°C. Хмарно, місцями невеликий дощ.
  • у Києві: Вночі +6°C, вдень +11°C. Мінлива хмарність, вночі невеликий дощ.

2 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі: Вночі +6°C до +9°C, вдень +10°C до +12°C. Хмарно, дощ.
  • на півдні: Вночі +8°C до +11°C, вдень +13°C до +15°C. Хмарно, можливий дощ.
  • на заході: Вночі +5°C до +8°C, вдень +9°C до +11°C. Хмарно, невеликий дощ.
  • на сході: Вночі +7°C до +10°C, вдень +13°C до +16°C. Мінлива хмарність.
  • у центрі: Вночі +7°C до +10°C, вдень +11°C до +13°C. Хмарно, дощ.
  • у Києві: Вночі +7°C, вдень +10°C. Невеликий дощ.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через аномальні опади сталося підтоплення двох каналізаційних насосних станцій
Негода в Одесі. Аномальні опади спричинили зупинку насосних станцій та зміну руху транспорту
1 жовтня, 07:36
Особлива увага приділяється високій небезпеці перебування у пляжній зоні
В Одесі оголошено штормове попередження: мерія закликає мешканців бути пильними
4 жовтня, 11:22
Прогноз погоди на 6 жовтня
В Україні хмарно та місцями дощитиме: погода на 6 жовтня 2025
6 жовтня, 06:11
У Києві очікуються пориви вітру до 20 м/с
Синоптики попередили про сильні пориви вітру у Києві
12 жовтня, 22:48
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Прогноз погоди на 20 жовтня
В Україні місцями дощитиме: погода на 20 жовтня 2025
20 жовтня, 06:05
У Києві оголошено I рівень небезпечності
Київ накриває туман: синоптики попереджають про небезпеку
8 жовтня, 09:19
Із наступного тижня опади припиняться, але справжнього бабиного літа не буде
Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло
18 жовтня, 15:35
Уночі 20 та 21 жовтня у західних областях очікуються заморозки в повітрі 0-4°
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
18 жовтня, 21:34

Суспільство

Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
Зеленський пояснив, як Україна фінансує виробництво ракет «Фламінго»
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 27 жовтня 2025: традиції та молитва
У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку
У полон до ЗСУ потрапив громадянин Іраку
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
Хто залишиться в Україні після закінчення війни: демограф дала неочікуваний прогноз
Українська пілотеса Boieng-737 спростувала міфи про свою професію
Українська пілотеса Boieng-737 спростувала міфи про свою професію

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua