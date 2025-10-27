Головна Країна Суспільство
В Україні пройдуть дощі: погода на 27 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Прогноз погоди на 27 жовтня
У Київській області та столиці місцями дощитиме

У понеділок, 27 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, помірні, вдень у східних, південно-східних, Полтавській та Сумській областях значні дощі, пориви південно-східного вітру 15-20 м/с; у західних та північних областях хмарно з проясненнями, місцями невеликий дощ.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; на півдні країни вночі 7-12°, вдень 11-16°. В Карпатах місцями невеликий мокрий сніг та дощ; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Київській області та столиці місцями невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, 27 жовтня, у понеділок, дощі пройдуть у центральних областях (крім Вінницької), на півдні, сході та Сумщині. У цих регіонах також прогнозується сильний південно-східний вітер.

