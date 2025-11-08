Головна Новини
search button user button menu button

В Україні без опадів: погода на 8 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
У Києві без опадів
фото: glavcom.ua

На Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ

Сьогодні, 8 листопада, в Україні без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ. Вночі буде в межах 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни буде тепліше, там вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 8 листопада
Прогноз погоди на 8 листопада
Укргідрометцентр

У суботу, 8 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.

Читайте також:

Теги: прогноз погоди погода вітер Укргідрометцентр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві хмарно, дощитиме
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
Прогноз погоди на 13 жовтня
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 жовтня 2025
13 жовтня, 06:00
Прогноз погоди на 21 жовтня
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025
21 жовтня, 06:05
Оголошено І рівень небезпечності, жовтий
Заморозки знову накриють Україну: коли й де очікувати похолодання
15 жовтня, 09:08
Уночі 20 та 21 жовтня у західних областях очікуються заморозки в повітрі 0-4°
В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку
18 жовтня, 21:34
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
Прогноз погоди на 6 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 6 листопада 2025
6 листопада, 06:00
Прогноз погоди на 7 листопада
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 7 листопада 2025
Вчора, 06:05
Аномальна спека щороку забирає сотні тисяч життів
Через спеку щохвилини вмирає одна людина – The Guardian
31 жовтня, 14:00

Новини

В Україні без опадів: погода на 8 листопада
Сьогодні, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Вчора, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua