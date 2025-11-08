В Україні без опадів: погода на 8 листопада

На Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ

Сьогодні, 8 листопада, в Україні без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів, лише на Закарпатті та у Карпатах місцями випадатиме невеликий дощ. Вночі буде в межах 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні країни буде тепліше, там вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Прогноз погоди на 8 листопада Укргідрометцентр

У суботу, 8 листопада, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, у столиці вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°.

Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.