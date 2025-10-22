В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025

У Київській області та столиці без опадів

У середу, 22 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень у більшості центральних областей місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, у східних областях північно-західний, 5-10 м/с.

«22 жовтня в повітряному просторі над Україною розпочнеться повільна зміна холодних потоків з півночі на відчутно тепліші з південних напрямків. Ніч ще залишатиметься холодною, а вдень розраховуємо на помірне тепло. Тиск слабко зростатиме, вологість повітря залишатиметься високою, утримуватиметься багато хмар», – додали в Укргідрометцентрі.

Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на крайньому заході та півдні країни до 15°.

У Київській області та столиці без опадів. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень близько 10°.