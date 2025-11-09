Головна Країна Події в Україні
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Сирський майже весь час перебуває під Покровськом: яка ситуація в місті
У Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який, за словами головкома, діє дуже ефективно
Росіяни зібрали під Покровськом 50 тисяч багнетів

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, чи справді наступ росіян на Покровськ тимчасово сповільнився та яка там ситуація. Як інформує «Главком» про це він сказав у коментарі tsn.ua.

Покровськ – це суцільний укріп-район, сказав головком. Так, є кілька місць, де росіяни пролізли через інженерні загородження. Але командування знає, де ці місця. І саме тому ситуація контрольована, запевнив Сирський.

«Звичайно, є і план «Б», і план «В» – для всіх варіантів розвитку подій», – поділився головком.

«Інтенсивність атак ворога справді знизилася. Це не означає, що Покровськ хочуть узяти менше. Зараз росіяни зібрали там 50 тисяч багнетів. Але вони знають, що від жовтня наші ліквідували схожу цифру: 30 тисяч росіян», – додає Сирський.

До того ж – у Покровськ завели 425-й штурмовий полк, який, за словами головкома, діє дуже ефективно.

Сам Сирський каже, що теж майже весь час перебуває під Покровськом. Ситуацію там оцінюють тричі на добу. За його словами, логістичні шляхи відновлені і переорієнтовані. У цьому допомогла погода. І наразі є всі сили і засоби, щоб твердо сказати: підстав для панічних настроїв немає.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітиків, українські та російські підрозділи ведуть бої настільки тісно, що контролюють інколи навіть один житловий будинок.

Місто перетворилося не лише на арену бойових дій, а й на ключовий майданчик для впливу на міжнародні наративи: обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світову спільноту у своїй перевазі на полі бою.

