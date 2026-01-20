В Україні хмарно з проясненнями: погода на 20 січня

В деяких областях України на дорогах ожеледиця

Сьогодні, 20 січня, в Україні хмарно з проясненнями, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. У більшості західних, північних та Вінницькій областях вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 12-17°, на заході та півночі країни місцями до 20°, вдень 6-11° морозу, на півдні країни та Закарпатті вночі 8-13°, вдень 0-5° морозу.

Прогноз погоди на 20 січня Укргідрометцентр

У вівторок, 20 січня, у Києві хмарно з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці по області місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура по Київській області вночі 12-17° морозу, вдень 6-11° морозу, у столиці вночі 12-14° морозу, вдень 8-10° морозу.

Як відомо, цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня.