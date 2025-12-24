Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025
Прогноз погоди на 24 грудня
фото: glavcom.ua

У більшості західних та північних областей місцями невеликий сніг

У середу, 24 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Карпатах та на Прикарпатті хмарно, помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території країни хмарно з проясненнями, без опадів, лише у більшості західних та північних областей вночі місцями невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 3-8° морозу, на півночі та сході країни 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та півдні країни температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025 фото 1

У Київській області та столиці вдень хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.

Як повідомлялось, на Святвечір та Різдво, 24-25 грудня, в Україні очікується справжнє зимове похолодання. 

Вночі температура в більшості регіонів опуститься до -9-12 градусів, а вдень буде триматися в межах -2-9 градусів. Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з'являтимуться серед зимової погоди.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 23 грудня
Україну накриє мокрий сніг: погода на 23 грудня 2025
Вчора, 06:00
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
У низці областей України оголошено перший рівень небезпечності
22 грудня, 07:21
Прогноз погоди на 22 грудня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 грудня 2025
22 грудня, 06:03
Що більше людей з електроенергією, то більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж
Експерт пояснив, чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день
14 грудня, 16:58
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
У Києві очікуються небезпечні метеорологічні явища
10 грудня, 07:24
У Києві хмарно
В Україні хмарно: погода на 10 грудня
10 грудня, 06:01
Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців
Циклон накриє низку регіонів: рятувальники звернулися до українців
9 грудня, 11:01
Прогноз погоди на 28 листопада
В Україні хмарно з проясненнями та невеликий дощ: погода на 28 листопада 2025
28 листопада, 06:00
22 листопада Львів накрив сніг
Ожеледиця, сильний вітер: у деяких областях оголошено жовтий рівень небезпечності
24 листопада, 07:05

Суспільство

В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025
В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025
Командир Третього армійського корпусу: ми повинні бути готові забрати своє
Командир Третього армійського корпусу: ми повинні бути готові забрати своє
Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі
Заступник міністра розповів, наскільки близька енергосистема України до критичної межі
Білецький розповів про справжній стан справ росіян на фронті
Білецький розповів про справжній стан справ росіян на фронті
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 24 грудня 2025: традиції та молитва

Новини

Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua