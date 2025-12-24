В Україні хмарно, місцями невеликий сніг: погода на 24 грудня 2025

У більшості західних та північних областей місцями невеликий сніг

У середу, 24 грудня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується мокрий сніг. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, в Карпатах та на Прикарпатті хмарно, помірний сніг, на дорогах місцями ожеледиця; на решті території країни хмарно з проясненнями, без опадів, лише у більшості західних та північних областей вночі місцями невеликий сніг.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, вдень в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с, хуртовина. Температура вночі 3-8° морозу, на півночі та сході країни 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; на Закарпатті та півдні країни температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Київській області та столиці вдень хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 7-12° морозу, вдень 1-6° морозу; у Києві вночі 8-10° морозу, вдень 4-6° морозу.

Як повідомлялось, на Святвечір та Різдво, 24-25 грудня, в Україні очікується справжнє зимове похолодання.

Вночі температура в більшості регіонів опуститься до -9-12 градусів, а вдень буде триматися в межах -2-9 градусів. Хоча похолодання і принесе мороз, атмосфера на свята може стати ще приємнішою завдяки проясненням та сонячним промінцям, які іноді з'являтимуться серед зимової погоди.

До слова, грудень 2025 року стане місяцем активного завершення річних циклів та підготовки до новорічних свят. Розуміння точних місячних фаз допоможе ефективно використати енергію зростання для фінальних проєктів та період спаду для глибокого аналізу і відпочинку перед святами.