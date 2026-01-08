Україну накрив снігопад: названо найнебезпечніші траси для руху

Водіїв закликають утриматися від дальні поїздок

В Україні спостерігається ускладнення погодних умов. Через снігопад фіксують ускладнення руху в різних регіонах та велику кількість ДТП, зокрема й у Києві. Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про ситуацію в областях та назвав, які траси наразі є найнебезпечнішими для руху транспорту, передає «Главком».

За словами Олексія Білошицького, найскладніші ситуації через опади фіксують в Івано-франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, а також в деяких місцях Вінницької та Житомирської областей.

Зазначається, що за останню добу до поліції надійшло 319 викликів щодо ДТП, де 47 з них з потерпілими. А також 40 викликів у Києві, без травмованих. Також у поліції повідомили про обмеження на певних трасах.

На яких трасах обмежений рух через снігопад

З 12:00 години на території Рівненській області впроваджені обмеження на трасах:

М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через мм. Львів, Мукачево й Ужгород), у межах Рівненської області;

Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне, у межах Рівненської області.

З 12:00 години на території Житомирській області обмеження фіксуються на дорогах:

М-06 Київ – Чоп (на м. Будапешт через м. Львів, Мукачево й Ужгород) на ділянці км 152+480 – км 258+513 лише в напрямку Рівненської області.

З 13:15 обмеження введено й на території Львівської області:

М-06 Київ – Чоп 432+877 – 487+000 у напрямку Рівненської області

Також впроваджені обмеження щодо руху важкого транспорту на території Київської, Волинської, Львівської та Тернопільської областей. Крім цього, люди скаржаться на ускладнення руху на трасах Київ–Чоп та Устилуг–Рівне. За словами свідків, там зараз «справжнє пекло». Рух на дорогах ускладнює сніг, люди стоять в заторах по кілька годин.

Обмеження було скасоване лише в Івано-Франківській області на ділянці автомобільної дороги Р-21 Долина-Хуст, км 19+000 – 45+039. «На автомобільних дорогах загального користування триває обробка дорожнього покриття протиожеледною сумішшю, очищення проїзної частини від снігу. Закликаємо водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби через складні погодні умови!» – повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо, що 8 січня, у західних областях України через сильний сніг та ожеледицю зафіксовано складну ситуацію на автошляхах. Рух транспорту паралізовано, машини стоять у довжелезних заторах та пробуксовують у снігу. За даними соцмереж, через снігову негоду практично зупинився рух трасою Львів – Тернопіль. Там утворюються затори та відбуваються аварії.

Також повідомлялося, що в четвер, 8 січня, у низці областей України очікувався значний сніг, хуртовина, а на дорогах ожеледиця. У Закарпатській, Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій областях значний сніг, хуртовина. Зокрема, у Київській, Чернігівській та Черкаській областях значний мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу.