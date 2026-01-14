Головна Київ Новини
У Києві через знеструмлення стався збій в роботі пунктів моніторингу якості повітря

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу та вживають заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання
фото: kyivcity.gov.ua

У разі тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні

Унаслідок відключень електропостачання, спричинених ворожими обстрілами, стаціонарні пункти моніторингу якості атмосферного повітря в Києві працюють із тимчасовими збоями. Про це повідомляють у Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

Зазначається, що тимчасові обмеження пов’язані з впливом низьких температур, морозів і нестабільним енергопостачанням на високочутливе вимірювальне обладнання. Сучасні газоаналізатори та інші прилади потребують стабільного електроживлення та дотримання чітких температурних режимів.

«За умов знеструмлень або нестабільного електроживлення обладнання може працювати некоректно. Зокрема, прилади не завжди здатні забезпечувати точні показники якості повітря, а часті вимушені перезапуски негативно впливають на роботу автономних станцій. Це підвищує ризик технічних збоїв окремих вузлів, порушення роботи внутрішнього програмного забезпечення та підвищення ризику передчасного виходу обладнання з ладу», – йдеться у повідомленні.

Тому, як зазначають у Департаменті, у разі тривалої відсутності електропостачання дані про стан атмосферного повітря можуть бути тимчасово недоступні.

У таких випадках інформація у щоденних звітах може подаватися не в повному обсязі або бути тимчасово відсутньою.

Фахівці здійснюють постійний технічний супровід пунктів моніторингу та вживають всіх необхідних заходів для якнайшвидшого відновлення стабільної роботи обладнання.

Нагадаємо, 13 січня в усіх областях України застосовуються графіки погодинних відключень електроенергі та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Через складну ситуацію в енергосистемі, спричинену ворожими обстрілами, у столиці тимчасово призупинено рух усього наземного електротранспорту на Правому березі. Для забезпечення перевезень влада запустила десятки дублюючих автобусних маршрутів.

Після сьогоднішнього обстрілу в столиці спостерігається ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють, але ситуація надзвичайно складна. Окрім проблем зі світлом, тисячі киян залишаються без опалення в умовах низьких температур. Станом на зараз близько 500 багатоповерхівок перебувають без тепла. Ремонтні бригади працюють у цілодобовому режимі, щоб відновити подачу теплоносія до осель.

