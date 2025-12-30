Головна Київ Новини
У Києві оголошено «жовтий» рівень небезпеки через сильний вітер

Іванна Гончар
У столиці протягом найближчої години та вночі 31 грудня очікуються пориви вітру 15–20 м/с
Фахівці закликають мешканців дотримуватися заходів безпеки під час негоди

За повідомленням «Укргідрометцентру», у столиці протягом найближчої години та вночі 31 грудня очікуються пориви вітру 15–20 м/с. У зв’язку з цим оголошено І рівень небезпечності (жовтий), передає «Главком».

Фахівці закликають мешканців дотримуватися заходів безпеки під час негоди:

  •  щільно зачинити вікна;
  • прибрати з балконів та лоджій предмети, які може знести вітром;
  • за можливості уникати перебування на вулиці, сховатися в приміщенні або природному укритті;
  • триматися подалі від рекламних щитів, дерев і ліній електропередач, не паркувати автомобілі під ними.

Нагадаємо, українців чекає суттєве похолодання напередодні та у перші дні нового року.

Як розповідав «Главкому» провідний синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт, на Новий рік в Україні можливий сніг, однак не в усіх регіонах. За прогнозом синоптиків, 31 грудня погодну ситуацію визначатиме циклон, центр якого розташований дещо північніше території України.

