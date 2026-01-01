Яким повітрям дихає столиця у перший день 2026 року: дані моніторингу

Радіаційний фон у столиці у межах норми

На стаціонарному пункті моніторингу за адресою вул. Турівська, 28 зафіксовано найнижчий рівень забрудненості повітря

Станом на 08:00 1 січня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві низький. Радіаційний фон у всьому місті у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА, інформує «Главком».

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 15 (дуже низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 11.7 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 7.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 9.7 мкг/м3;

діоксид азоту – 25.8 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

оксид вуглецю – 284.4 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 34.4 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 7.3 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.123 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 53 (середній рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 7.4 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 6.3 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 6.8 мкг/м3;

діоксид азоту – 12.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 133.1 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 285.3 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 62.9 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

оксид азоту – 0.7 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.098 мкЗв/год.

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 28 (низький рівень забрудненості).

Вміст забруднювальних речовин складає:

речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом (TSP) – 15 мкг/м3 (гранично допустима концентрація – 500 мкг/м3), зокрема пилу фракції 2,5 мкм (ТЧ2.5) – 10.9 мкг/м3, пилу фракції 10 мкм (ТЧ10) – 13.4 мкг/м3;

діоксид азоту – 8.3 мкг/м3 (ГДК – 200 мкг/м3);

діоксид сірки – 20.2 мкг/м3 (ГДК – 500 мкг/м3);

оксид вуглецю – 353.8 мкг/м3 (ГДК – 5000 мкг/м3);

озон – 61.8 мкг/м3 (ГДК – 160 мкг/м3);

бензол – 0.1 мкг/м3 (ГДК – 1500 мкг/м3);

оксид азоту – 0.5 мкг/м3 (ГДК – 400 мкг/м3).

Радіаційний фон становить 0.095 мкЗв/год.

Загальний індекс якості повітря (CAQI, Common Air Quality Index) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів: ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу), SO2 (діоксид сірки), NO2 (діоксид азоту), О3 (приземний озон), CO (оксид вуглецю). Чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

Слідкувати за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у режимі реального часу можна за посиланням та в застосунку «Київ Цифровий».

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, ранок 1 січня 2026 року на Київщини видався доволі холодним. Станом на 8:00 температурні показники в області суттєво відрізняються, проте всюди тримається впевнений «мінус».