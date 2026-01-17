Головна Країна Суспільство
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Азійський антициклон приніс в Україну морози до -23°C: синоптик попередив про пік холоду
Ніч проти 17 січня стала найхолоднішою від початку зими 2026 року.
фото: скріншот

Україна опинилася під впливом потужного Азійського антициклону, який зумовив різке зниження температури по всій території країни

Найхолоднішою минула ніч була на Житомирщині та Київщині, де стовпчики термометрів опустилися до позначки -23°C. Головний синоптик Черкащини Віталій Постригань наголошує, що це ще не межа, і найближча ніч може бути ще суворішою. Метеоролог підтвердив прогнози своєї колеги Наталки Діденко щодо природи цього явища і закликав відмовитися від застарілих географічних назв на користь коректного терміна – Азійський антициклон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Віталій Постриганя.

За даними метеостанцій, ніч проти 17 січня стала найхолоднішою від початку зими 2026 року.

Найнижчий показник -23°C – зареєстрували в Овручі (Житомирська область) та Пісківці (Київська область). На Черкащині «полюсами холоду» стали Умань та Жашків, де зафіксували -17°C, а на поверхні снігу температура впала до -21°C.

Віталій Постригань висловив солідарність із позицією Наталки Діденко, яка напередодні пояснила, чому назва «Сибірський антициклон» є «стереотипним привітом із минулого».

«Насправді цей антициклон – Азійський або Центральноазійський. Це назва за географією його батьківщини», – зазначила Діденко.

Синоптики підкреслюють, що цей антициклон є надзвичайно потужним і саме його баричні гілки зараз визначають погоду в Україні, приносячи сухе повітря та екстремальні морози.

Як відомо, у суботу, 17 січня, в Україні прогнозується хмарна погода, очікується значний, вдень місцями сильний сніг. 

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, мінлива хмарність. Без опадів, лише на південному сході країни місцями невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.
Вітер північно-східний (на заході країни південно-східний), 5-10 м/с.

Температура вночі 15-20° морозу, в північній частині, на Хмельниччині та Вінниччині місцями 22-25°, вдень 9-14° морозу; на півдні та південному сході країни вночі 8-13°, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Київській області та столиці мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 15-20° морозу, місцями 23°, вдень 9-14° морозу; у Києву вночі 16-18°, вдень 12-14° морозу.

Теги: прогноз погоди Україна погода

