Коли чекати тепла? Синоптикиня Діденко про погодні перспективи зими 2026 року

Кароліна Терещенко
glavcom.ua
Кароліна Терещенко
Наталія Діденко не робить прогнозів погоди на місяці вперед
колаж: glavcom.ua

Синоптикиня пояснює, як формується зимова погода в Україні і де в найближчі дні буде найхолодніше

Цьогорічна зима в Україні виявилася справжнім іспитом на виживання. Різкі стрибки температури, контрастні повітряні маси та рясні опади змушують нас дедалі частіше зазирати в прогнози – виглядати потепління.

Про те, чи справді нинішні морози можна назвати аномальними, які прогнози найточніші і мають практичну цінність, «Главком» поговорив із синоптикинею Наталією Діденко.

Ця зима дуже мінлива: теплий грудень з квітами у дворах столичних багатоповерхівок та різким похолоданням на Різдво, Новий рік і дуже холодним січнем. Чи типово це?

Давайте одразу уточнимо: минула лише половина зими, тому давати якісь підсумкові характеристики зараз некоректно.
Що стосується «мінливості», то атмосфера – це живий, пульсуючий організм. Вона не може бути однорідною, не може протягом усього сезону триматися одна температура – умовно -25 або +25. Погода завжди мінлива, і в цьому немає нічого аномального.

Що саме зараз формує перепади температур?

Наразі різких перепадів температур немає. Погода досить стабільна – з низькими температурами повітря, відповідно до географічного розташування регіонів.
Вже кілька днів поспіль найхолодніше на півночі України – це Чернігівщина, Житомирщина, Київщина. Загалом холодно майже всюди, але температурний розподіл доволі однорідний: холодніше на півночі, дещо вищі температури – на півдні. Ну і традиційно найтепліше – на південному узбережжі Криму.

Тиждень тому, наприклад, у центральних регіонах України було зафіксовано близько +10 °C, а згодом – до -10 °C. Що спричиняє такі контрасти?

Це була зміна повітряних мас – з теплої на холодну. Спочатку було потепління, потім – похолодання, випадіння снігу, сильні опади, ожеледиця, яка створює багато проблем.

Такі чергування тепліших і холодніших періодів відбуваються в будь-який сезон. Інше питання – що цього разу контрасти були дуже сильні й відбулися швидко, тому ми звернули на це увагу.

В умовах війни будь-яке ускладнення погоди автоматично ускладнює і загальну ситуацію.

Чого ще варто українцям очікувати у січні? Чи буде потепління?

Професійні синоптики працюють з прогнозами на добу-три, максимум – орієнтовно на 5-7 днів. Саме ці прогнози мають найвищу справджуваність.

Все, що виходить за ці межі – два тижні, сезон, «до кінця зими», – це вже непрофесійно. Такі довгострокові прогнози не мають практичного застосування для людей.

Станом на зараз, у найближчі 2-3 доби в Україні переважатиме холодна погода з морозами. На півночі, у центрі та на північному сході можливі помірні морози, подекуди досить відчутні.Можливі короткочасні незначні коливання температури в бік підвищення, але загальної морозної картини вони не змінять.

Тобто про лютий говорити ще зарано?

Так, абсолютно зарано. Я не займаюся «вгадуванням» погоди. Є народні синоптики – вони вам можуть розповісти все, що завгодно. Я – ні.

Минулого року раптові холоди після тепла завдавали стресу озимим культурам і знижували морозостійкість. Як цьогорічна мінлива зима може вплинути на врожайність?

Це питання радше до агрометеорологів, які безпосередньо займаються впливом погодних умов на врожайність. Але з того, що я читала, ситуація наразі не найгірша: випала достатня кількість снігу, і сніговий покрив, за ідеєю, має захистити майбутній врожай навіть від сильних морозів.

У мережі є різноманіття сайтів про погоду: від sinoptik.ua – до meteofor.com.ua. Чи довіряєте ви подібним ресурсам і на що порадите читачам звертати увагу при перегляді таких сайтів?

Я у своїй роботі користуюся професійними метеорологічними моделями. Більшість погодних сайтів створені для звичайних користувачів – щоб людина розуміла, чи буде дощ, сніг і яка температура.
Переважна частина таких ресурсів має комерційну мету, і я не знаю, на основі яких даних вони формують прогнози. Тому рекомендувати конкретні сайти я не можу.

Найкраще орієнтуватися на джерела, де працюють професіонали – наприклад, Український гідрометцентр. Я також регулярно публікую прогнози на своїй сторінці у Facebook.

Комусь подобається сухий і чіткий виклад, комусь – з поясненнями. Головне, щоб прогноз мав професійну основу.

фото: Наталка Діденко/Facebook

Близько десяти років тому на ТБ ви вели прогноз погоди зі своїм улюбленцем, котом Апельмоном. У 2023 році кіт, на жаль, помер. Чи є у вас домашні тварини? Можливо, плануєте повернутися на екрани і вести прогноз погоди з іншою тваринкою?

Думаю, Апельмона навряд чи хтось зможе перевершити. Хоча час від часу були й є спроби вести прогнози погоди з тваринами – і не лише прогнози. Але це був особливий випадок.

Апельмон був аристократом вищої котячої проби – розумним, мудрим, спокійним. Він був абсолютно унікальним. Його втрата була і залишається дуже болючою.

Зараз у нас є котики – Тетянка і Тарасик. Вони дуже красиві, розумні, жваві, з чудовим характером. Їм уже два з половиною роки.

фото: Наталка Діденко/Facebook

Торік ви дебютували з книгою «Тролейбус № 15. Подорож у близьке минуле». Про що вона? Чи працюєте нині над новим доробком?

Це був мій перший письменницький досвід. Чесно кажучи, я навіть не думала, що колись писатиму книжку – не мріяла про це і не уявляла. Але так склалися обставини.

Я писала спогади про Київ – про місто моєї юності, молодості і пізніших років. Мені хотілося зафіксувати ці моменти, особисті історії, які водночас існують у ширшому соціальному й історичному контексті. Адже жодна подія в країні чи місті не минає людину осторонь.

Я була свідком багатьох важливих подій – Студентської революції на граніті, Помаранчевої революції, Революції гідності. Дуже часто людям цікаво дізнаватися про такі періоди саме через особисті призми, через живі, реальні історії.

Тому ця книжка – передусім моє зізнання в любові до Києва. Це місто завжди було цікавим, живим, «вічним», навіть за умов тодішнього тоталітарного режиму. Українське культурне життя пульсувало, хоча й було менш публічним і не таким масштабним, як сьогодні.

Книжка – і про це також.

Що стосується нового доробку – так, я планую. Уже є певні напрацювання, але поки що нехай це залишиться маленьким секретом.

Наостанок давайте поговоримо про погоду в Україні найближчими днями. Де буде найхолодніше і чи чекати опадів?

Найближчими днями морози утримаються. Можливі незначні короткочасні підвищення температури, але загалом варто розраховувати на тривалу холодну погоду в більшості регіонів.

Найхолодніше, ймовірно, буде на півночі України – подекуди до -15…-22 °C.

Суттєвих опадів не очікується, оскільки погоду визначатиме сибірський антициклон – за таких умов атмосферний тиск підвищений, а морозна погода домінує.

Кароліна Терещенко, «Главком»

Наталка Діденко прогноз погоди погода

