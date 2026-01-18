Прогноз погоди на тиждень 19 – 25 січня 2026 року

З 19 по 25 січня в Україні пануватимуть арктичні морози та ожеледиця

Цього тижня Україна перебуватиме під впливом потужного сибірського антициклону, який блокує надходження теплого повітря. Очікується пік похолодання з нічними температурами місцями до -25°C. Опадів буде небагато, проте на дорогах зберігатиметься небезпечна ожеледиця. Поступове послаблення морозів прогнозується лише наприкінці тижня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

19 січня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -15°..-20°, вдень -9°..-14°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі -8°..-13°, вдень -1°..-6°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -14°..-19°, вдень -4°..-9°. Ожеледиця, слабкий туман.

на сході: Температура вночі -15°..-20°, вдень -10°..-14°. Переважно сонячно.

у центрі: Температура вночі -13°..-18°, вдень -7°..-12°. Без опадів.

у Києві: Температура вночі -16°..-18°, вдень -12°..-14°. Хмарно, сухо.

20 січня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -16°..-21°, вдень -8°..-12°. Мінлива хмарність.

на півдні: Температура вночі -10°..-14°, вдень -2°..-6°. Хмарно з проясненнями.

на заході: Температура вночі -15°..-18°, вдень -5°..-10°. Без істотних опадів.

на сході: Температура вночі -17°..-22°, вдень -9°..-13°. Морозно, сонячно.

у центрі: Температура вночі -14°..-19°, вдень -7°..-11°. Мінлива хмарність.

у Києві: Температура вночі -17°..-19°, вдень -10°..-12°. Ожеледиця.

21 січня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -18°..-23°, вдень -10°..-14°. Сонячно, сильний мороз.

на півдні: Температура вночі -11°..-15°, вдень -3°..-7°. Переважно без опадів.

на заході: Температура вночі -16°..-21°, вдень -4°..-8°. Хмарно з проясненнями.

на сході: Температура вночі -19°..-23°, вдень -11°..-15°. Ясно, без опадів.

у центрі: Температура вночі -15°..-20°, вдень -8°..-12°. Суха морозний погода.

у Києві: Температура вночі -18°..-20°, вдень -11°..-13°. Ясно.

22 січня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -16°..-19°, вдень -8°..-11°. Хмарно.

на півдні: Температура вночі -9°..-13°, вдень -2°..-5°. Мінлива хмарність.

на заході: Температура вночі -12°..-17°, вдень -3°..-7°. Хмарно, місцями невеликий сніг.

на сході: Температура вночі -16°..-21°, вдень -9°..-12°. Хмарно з проясненнями.

у центрі: Температура вночі -14°..-18°, вдень -6°..-10°. Без опадів.

у Києві: Температура вночі -15°..-17°, вдень -9°..-11°. Хмарно.

23 січня

П'ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -14°..-17°, вдень -7°..-10°. Хмарно, місцями невеликий сніг.

на півдні: Температура вночі -8°..-12°, вдень -1°..-4°. Хмарно.

на заході: Температура вночі -10°..-14°, вдень -2°..-5°. Сніг, ожеледиця.

на сході: Температура вночі -15°..-19°, вдень -8°..-11°. Сніг, хуртовина.

у центрі: Температура вночі -12°..-16°, вдень -5°..-8°. Хмарно, невеликий сніг.

у Києві: Температура вночі -14°..-16°, вдень -8°..-10°. Хмарно, часом сніг.

24 січня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі: Температура вночі -12°..-16°, вдень -6°..-9°. Хмарно з проясненнями.

на півдні: Температура вночі -6°..-10°, вдень -1°..+2°. Можлива відлига.

на заході: Температура вночі -8°..-13°, вдень -1°..-5°. Мінлива хмарність.

на сході: Температура вночі -13°..-17°, вдень -7°..-10°. Хмарно, невеликий сніг.

у центрі: Температура вночі -10°..-14°, вдень -3°..-7°. Хмарно.

у Києві: Температура вночі -12°..-14°, вдень -6°..-8°. Без істотних опадів.

25 січня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть: