В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
фото: glavcom.ua

На Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, на Правобережжі невеликий, місцями помірний дощ

Сьогодні, 9 листопада, в Україні хмарно з проясненнями, у деяких областях дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі на Закарпатті, Прикарпатті та Одещині, вдень на Правобережжі невеликий, місцями помірний дощ, на решті території без опадів. На Лівобережжі, в Карпатах та на Прикарпатті вночі та вранці туман. Температура вночі 2-7°, на півдні до 10° тепла, вдень 7-12°, на півдні країни до 15°.

Прогноз погоди на 9 листопада
Прогноз погоди на 9 листопада
Укргідрометцентр

Вітер переважно південний, 3-8 м/с.

Цього тижня в Україні розпочнеться період помірно теплої погоди для листопада, проте перші дні тижня принесуть із собою опади. Очікується, що найвищі температурні показники будуть зафіксовані у південних регіонах.

Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр вітер дощ погода

