Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025
Прогноз погоди на 28 жовтня
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці місцями дощитиме

У вівторок, 28 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, уночі на сході та південному сході помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, на заході країни невеликі дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці місцями хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 року
26 жовтня, 22:30
Штормова погода дошкулятиме Європі
«Метеобомба» насувається на Європу: швидкість вітру сягатиме 160 км/год
23 жовтня, 13:04
Прогноз погоди на 22 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 22 жовтня 2025
22 жовтня, 06:05
Прогноз погоди на 21 жовтня
В Україні хмарно, дощитиме лише на сході країни: погода на 21 жовтня 2025
21 жовтня, 06:05
Із наступного тижня опади припиняться, але справжнього бабиного літа не буде
Справжнього бабиного літа не буде: скільки ще протримається тепло
18 жовтня, 15:35
Прогноз погоди на 13 жовтня
В Україні пройдуть невеликі дощі: погода на 13 жовтня 2025
13 жовтня, 06:00
Пішоходів закликають бути уважними, одягати світловідбивні елементи, аби бути помітними для водіїв під час туману та в темний час доби
Туман у Києві: синоптики попереджають про ускладнення руху на дорогах
6 жовтня, 11:33
Прогноз погоди на 2 жовтня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 2 жовтня 2025
2 жовтня, 06:03
Рятувальні роботи тривали протягом усієї ночі
В Одесі через негоду загинуло дев’ять людей, серед них дитина
1 жовтня, 08:09

Суспільство

В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025
Загинув інженер Богдан Змий – розробник розмінувальної машини «Змій»
Загинув інженер Богдан Змий – розробник розмінувальної машини «Змій»
Мобільний зв'язок під час блекаутів: Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації
Мобільний зв'язок під час блекаутів: Умєров пообіцяв взятися за покращення ситуації
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Суми розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах
Суми розпочали опалювальний сезон: коли буде тепло в квартирах
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 жовтня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua