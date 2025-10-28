В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 28 жовтня 2025

У Київській області та столиці місцями дощитиме

У вівторок, 28 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода з проясненнями, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, уночі на сході та південному сході помірні, на Луганщині та Донеччині місцями значні дощі, на заході країни невеликі дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні, крім східних областей, невеликий дощ.

Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°, на півдні та південному сході країни 11-16°. В Карпатах вночі помірний, вдень невеликий мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, пориви вітру 17-22 м/с; температура вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла.

У Київській області та столиці місцями хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 8-13°; у Києві вночі 3-5° тепла, вдень 10-12°.

Як повідомила синоптикиня Наталка Діденко, початок нового тижня в Україні буде прохолодним і дощовим, однак уже з четверга, 30 жовтня очікується потепління та прояснення в більшості областей.