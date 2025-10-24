Головна Країна Суспільство
Дощі та грози накриють Україну: перелік областей

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У низці областей 25 жовтня очікується I рівень небезпечності, жовтий
фото: glavcom.ua

У Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях очікуються грози

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища в Україні 25 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Укргідрометцентр.

Уночі в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях значні дощі; в Черкаській, Кіровоградській, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях грози. I рівень небезпечності, жовтий.

Дощі та грози накриють Україну: перелік областей фото 1

Нагадаємо, 24 жовтня в Україні хмарно, у багатьох областях дощ. Вдень на Правобережжі помірні, на Закарпатті, Прикарпатті, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями значні дощі. У більшості південних областей вдень місцями грози. На решті території переважно без опадів. Вітер південно-східний, рухатиметься зі швидкістю 7-12 м/с.

До слова, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

