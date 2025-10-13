Каталонія постраждала від повеней: десятки людей заблоковані в автомобілях

Наразі жодних повідомлень про жертви чи постраждалих не надійшло

Внаслідок сильних злив у північно-східному регіоні Іспанії, Каталонії, повені заблокували численних людей у транспортних засобах. Каламутні потоки води затопили міста Ла-Рапіта та Санта-Барбара в провінції Таррагона. Про це пише ВВС, повідомляє «Главком».

Національне метеорологічне агентство Іспанії AEMET оголосило найвищий рівень тривоги через сильні опади, прогнозуючи до 180 мм дощу за наступні 12 годин. Ситуація ускладнюється подальшими дощами.

Агентство цивільного захисту Каталонії закликало мешканців залишатися вдома, а також повідомило про тимчасову зупинку поїздів, що курсують між Барселоною і Валенсією.

Наразі жодних повідомлень про жертви чи постраждалих не надійшло, але ситуація залишається складною, і влада продовжує моніторинг повені.

