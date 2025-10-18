В Україну сунуть заморозки та сильний вітер – синоптики попередили про небезпеку

Уночі 20 та 21 жовтня у західних областях очікуються заморозки в повітрі 0-4°

Погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств

Заморозки та сильний вітер прогнозують синоптики Укргідрометцентру у найближчі дні. Про це повідомляє «Главком».

Так, уночі 20 та 21 жовтня у західних областях, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінниччині очікуються заморозки в повітрі 0-4°С (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

А вже 19 жовтня у західних, Вінницькій та Одеській областях – пориви вітру 15–20 м/с (І рівень небезпеки – жовтий).

«Такі погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств. Будьте уважні й дбайте про безпеку!», – попередив Укргідрометцентр.

Раніше повідомлялося, що на Україну чекає незначне підвищення температури після тривалого періоду дощів та заморозків. Вплив холодної повітряної маси поступово слабшатиме. Але справжнього бабиного літа не буде.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами.