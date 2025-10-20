Головна Країна Суспільство
В Україні місцями дощитиме: погода на 20 жовтня 2025

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
В Україні місцями дощитиме: погода на 20 жовтня 2025
Прогноз погоди на 20 жовтня
фото: glavcom.ua

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ

У понеділок, 20 жовтня, в Україні прогнозується хмарна погода, дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, а Україні, крім заходу, помірні дощі, вночі місцями з мокрим снігом, на півдні та сході місцями невеликий дощ. У північних областях вночі та вранці місцями тумани.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, у західних областях заморозки в повітрі 0-4°; вдень 4-9° тепла.

В Україні місцями дощитиме: погода на 20 жовтня 2025 фото 1

У Київській області та столиці пройде невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 7-9°.

Зауважимо, що заморозки та сильний вітер прогнозують синоптики Укргідрометцентру у найближчі дні. 

Так, уночі 20 та 21 жовтня у західних областях, а також вночі 21 жовтня на Житомирщині та Вінниччині очікуються заморозки в повітрі 0-4°С (ІІ рівень небезпеки – помаранчевий).

