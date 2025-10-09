Головна Новини
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
У Києві хмарно, дощитиме
Вночі на Одещині, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, подекуди грози

Сьогодні, 9 жовтня, в Україні очікуються помірні та значні дощі, хмарність. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні, крім крайнього заходу, помірні дощі, вночі на Одещині, вдень місцями в східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях значні дощі, подекуди грози. Вітер північно-східний з переходом на північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Щодо температури, то вночі 8-13°, у західних областях 2-7° тепла, в денні години очікується 11-16°, дещо тепліше на південному сході країни, там стовпчики термометрів сягатимуть 16-21°.

Прогноз погоди на 9 жовтня
Прогноз погоди на 9 жовтня
Укргідрометцентр

У четвер, 9 жовтня, у Києві буде хмарно, помірний дощ. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 8-13°, вдень 11-16°, у столиці вночі 8-10°, вдень 11-13°.

Нагадаємо, аналітики MkWeather прогнозують, що зима 2025-2026 років може стати однією з найхолодніших за останні десятиліття, і саме Україна опиниться в епіцентрі потенційного арктичного холоду. Згідно з прогнозом, зима матиме двофазну структуру: грудень буде переважно вологим і відносно м’яким, тоді як січень принесе поступове зниження температур, а лютий – справжню хвилю арктичного холоду з сильними морозами та снігопадами. 

