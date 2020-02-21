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    В Україні 83% пенсіонерів отримують пенсію, нижчу від прожиткового мінімуму

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    <p>Переважна більшість пенсіонерів отримують пенсію до 4 тисяч гривень, а це нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум</p> - В Україні 83% пенсіонерів отримують пенсію, нижчу від прожиткового мінімуму

    Переважна більшість пенсіонерів отримують пенсію до 4 тисяч гривень, а це нижче, ніж фактичний прожитковий мінімум

    Лише 5% працюючих беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення

    В Україні 82,7% пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис. грн, що нижче за фактичний прожитковий мінімум.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

    «Те, що 82,7 відсотка пенсіонерів отримують пенсію до 4 тис. грн, а це нижче від фактичного прожиткового мінімуму, є ключовою проблемою, яка потребує вирішення», - заявила заступниця міністра соцполітики Наталія Ненюченко.

    За її словами, при наявності обмеженого фінансового ресурсу солідарної пенсійної системи, тіньової зайнятості, тіньової виплати заробітної плати і з огляду на те, що лише 5% працюючих беруть участь у системі недержавного пенсійного забезпечення (при цьому більшість платять внески нерегулярно і в недостатньому розмірі), рівень пенсійного забезпечення майбутніх пенсіонерів буде знижуватися.

    Вона підкреслила, що неналежне державне регулювання інклюзивного середовища і доступних послуг не дозволяє старим особам інтегруватися в соціум, вести повноцінне життя.

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