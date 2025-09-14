В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня

На заході країни вдень обіцяють короткочасний дощ, місцями грозу

Сьогодні, 14 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасні дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні загалом без опадів, лише на крайньому заході країни вдень короткочасний дощ, місцями гроза. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, на Закарпатті та узбережжі морів 12-17°, вдень 20-25°.

Прогноз погоди на 14 вересня Укргідрометцентр

У неділю, 14 вересня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура по Київській області вночі 8-13°, вдень 20-25°, у столиці вночі 11-13°, вдень 21-23°.

Як повідомлялося, уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік. Температура повітря теж постійно зростатиме, тож у одній із областей навіть з’явиться пустеля. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю Олексію Суханову розповіла українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська.

Так, науковиця представила атлас сценаріїв зміни клімату, який створили на замовлення Українського гідрометтерологічного центру.

«Як саме розвиватиметься ситуація – м’якше чи більш жорстко – залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії використовуватиме, як багато викидатиметься парникових газів», – пояснила Світлана Краковська.