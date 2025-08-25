Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року

Погода в Україні цього тижня буде контрастною

Поточного тижня в Україні очікується переважно хмарна з проясненнями погода. Вдень в деяких регіонах температура підійматиметься вище +20°C. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

25 серпня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі – переважно хмарно з проясненнями. Температура коливається від +9°C до +18°C.

на півдні – сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +12°C до +23°C.

на заході – хмарно з проясненнями. Температура коливається від +9°C до +20°C.

на сході – переважно сонячно. Температура від +9°C до +23°C.

у центрі – переважно сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура коливається від +10°C до +22°C.

у Києві – хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +18°C.

26 серпня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +21°C.

на півдні – Сонячно. Температура від +10°C до +28°C.

на заході – Хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура від +8°C до +22°C.

на сході – Переважно сонячно. Температура від +9°C до +23°C.

у центрі – Переважно сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +25°C.

у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +20°C.

27 серпня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +21°C.

на півдні – Сонячно. Температура від +10°C до +28°C.

на заході – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +25°C.

на сході – Переважно сонячно. Температура від +9°C до +25°C.

у центрі – Сонячно. Температура від +10°C до +27°C.

у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +22°C.

28 серпня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +25°C.

на півдні – Переважно сонячно. Температура від +10°C до +28°C.

на заході – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +27°C.

на сході – Переважно сонячно. Температура від +10°C до +26°C.

у центрі – Сонячно. Температура від +10°C до +27°C.

у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +11°C до +23°C.

29 серпня

Стовпчики термометрів покажуть:

на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +27°C.

на півдні – Переважно сонячно. Температура від +15°C до +31°C.

на заході – Хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура від +15°C до +32°C.

на сході – Переважно сонячно. Температура від +10°C до +30°C.

у центрі – Сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +30°C.

у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +16°C до +29°C.

30 серпня

У суботу, 30 серпня, в Україні, ймовірно, буде малохмарна та спекотна погода, без опадів. Тільки ввечері на крайньому заході можливі короткочасні дощі та грози. Вночі +14 – +19, удень +30 – +35 градусів.

31 серпня

У неділю, 31 серпня, період сухої та спекотної погоди продовжиться в більшості регіонів України. Тільки вдень на Заході, також подекуди на півночі можливі короткочасні грозові дощі. Вночі +15 – +20 градусів, удень на заході та півночі +21 – +31, на решті території +32 – +37 градусів.

До слова, понеділок, 25 серпня, буде переважно сухим, хоча в деяких регіонах трохи дощитиме. Зокрема опади можливі на Полтавщині, Харківщині, а також в деяких районах Дніпропетровщини та Черкащини. Температура повітря вночі очікується у проміжку +7+11 градусів, в Карпатах місцями падатиме до +3, а на півдні буде від +8 до +13 градусів. Денна температура прогнозується на рівні +18+22 градусів, у південних регіонах +20+24 градуси.