Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
Протягом тижня переважатиме хмарна погода з проясненнями
фото: glavcom.ua

Погода в Україні цього тижня буде контрастною

Поточного тижня в Україні очікується переважно хмарна з проясненнями погода. Вдень в деяких регіонах температура підійматиметься вище +20°C. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

25 серпня

Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року фото 1

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – переважно хмарно з проясненнями. Температура коливається від +9°C до +18°C.
  • на півдні – сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +12°C до +23°C.
  • на заході – хмарно з проясненнями. Температура коливається від +9°C до +20°C.
  • на сході – переважно сонячно. Температура від +9°C до +23°C.
  • у центрі – переважно сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура коливається від +10°C до +22°C.
  • у Києві – хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +18°C.

26 серпня

Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року фото 2

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +21°C.
  • на півдні – Сонячно. Температура від +10°C до +28°C.
  • на заході – Хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура від +8°C до +22°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +9°C до +23°C.
  • у центрі – Переважно сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +25°C.
  • у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +20°C.

27 серпня

Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року фото 3

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +21°C.
  • на півдні – Сонячно. Температура від +10°C до +28°C.
  • на заході – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +25°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +9°C до +25°C.
  • у центрі – Сонячно. Температура від +10°C до +27°C.
  • у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +22°C.

28 серпня

Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року фото 4

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +25°C.
  • на півдні – Переважно сонячно. Температура від +10°C до +28°C.
  • на заході – Хмарно з проясненнями. Температура від +9°C до +27°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +10°C до +26°C.
  • у центрі – Сонячно. Температура від +10°C до +27°C.
  • у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +11°C до +23°C.

29 серпня

Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року фото 5

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +27°C.
  • на півдні – Переважно сонячно. Температура від +15°C до +31°C.
  • на заході – Хмарно з проясненнями, місцями дощі. Температура від +15°C до +32°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +10°C до +30°C.
  • у центрі – Сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +10°C до +30°C.
  • у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +16°C до +29°C.

30 серпня

У суботу, 30 серпня, в Україні, ймовірно, буде малохмарна та спекотна погода, без опадів. Тільки ввечері на крайньому заході можливі короткочасні дощі та грози. Вночі +14 – +19, удень +30 – +35 градусів.

31 серпня

У неділю, 31 серпня, період сухої та спекотної погоди продовжиться в більшості регіонів України. Тільки вдень на Заході, також подекуди на півночі можливі короткочасні грозові дощі. Вночі +15 – +20 градусів, удень на заході та півночі +21 – +31, на решті території +32 – +37 градусів.

До слова, понеділок, 25 серпня, буде переважно сухим, хоча в деяких регіонах трохи дощитиме. Зокрема опади можливі на Полтавщині, Харківщині, а також в деяких районах Дніпропетровщини та Черкащини. Температура повітря вночі очікується у проміжку +7+11 градусів, в Карпатах місцями падатиме до +3, а на півдні буде від +8 до +13 градусів. Денна температура прогнозується на рівні +18+22 градусів, у південних регіонах +20+24 градуси.

Читайте також:

Теги: погода прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прогноз погоди на 24 серпня
В Україні дощитиме: погода на 24 серпня
Вчора, 06:00
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
23 серпня, 05:35
В Україні велике зростання ціни на мед
В Україні стрімко дорожчає мед: які причини збільшення ціни
14 серпня, 12:02
Прогноз погоди на 11 серпня
В Україні хмарно з проясненнями, місцями дощитиме: погода на 11 серпня
11 серпня, 06:02
Температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14°, +19°
Антициклон Ines накриє Україну: якої погоди очікувати найближчими днями
8 серпня, 11:54
Прогноз погоди на 6 серпня
В Україні очікується спека, але в деяких регіонах пройдуть дощі: погода на 6 серпня
6 серпня, 06:00
6 серпня – Міжнародний день «Лікарі світу за мир»
6 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6 серпня, 00:01
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: погода на 1 серпня
1 серпня, 06:01
Небо над Києвом
Київ накрила сильна гроза
28 липня, 22:24

Події в Україні

Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 25-31 серпня 2025 року
Україна вперше показала ракету «Довгий Нептун»
Україна вперше показала ракету «Довгий Нептун»
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 25 серпня 2025 року
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 25 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня
Переважно ясно, подекуди короткочасні дощі: погода на 25 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
281K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 серпня: ситуація на фронті
112K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 серпня 2025
71K
Лукашенко, який допомагає Путіну воювати, побажав українцям «мирного неба»
11K
Показав середній палець. Актор Андрій Ісаєнко розказав про свою образу на Театр Франка
11K
Як впливає Росія. Ексмер Херсона до полону і після звільнення
5047
«Псяча мова». Олімпійська чемпіонка Подкопаєва розповіла про ставлення до російської

Новини

Росія заявляє про обмін військовополоненими
Вчора, 15:20
Рейтинг Трампа стрімко падає: результати останнього опитування
Вчора, 03:26
На Київщині вантажівка злетіла з дороги
22 серпня, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
22 серпня, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
22 серпня, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
22 серпня, 20:17

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua