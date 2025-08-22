В Україні дощитиме: погода на 22 серпня

На Київщині та у столиці 22 серпня вдень гроза, по області в окремих районах град та шквали 15-20 м/с

У п'ятницю, 22 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, у західних, північних, вдень і в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, вдень, крім заходу, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Помірний дощ, вдень з грозою, по області місцями значні дощі. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, на Київщині вдень місцями град та шквали 15-20 м/с. Температура по області вночі 15-20°, вдень 20-25°; у Києві вночі 15-17°, вдень 21-23°.

Цього тижня Київ готується до святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків. Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.