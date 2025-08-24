Головна Країна Суспільство
У Прикарпатті температура опустилася майже до 0°С

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Дощ та град у Карпатах: гірські рятувальники повідомили про складні погодні умови

Гірські рятувальники Прикарпаття попередили про погіршення погодних умов у високогір'ї. Станом на 09:30 24 серпня 2025 року, в урочищі Заросляк спостерігаються опади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Гірські рятувальники Прикарпаття.

Згідно з повідомленням, температура повітря становить усього +2°С, а вітер західного напрямку, зі швидкістю 2-8 м/с. Поряд з дощем також фіксується град.

Нагадаємо, у неділю, 24 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків,вдень в Україні, крім сходу, короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Святковий день у Києві 24 серпня буде наповнений різноманітними подіями – від ранкового забігу у вишиванках до концертів та екскурсій. «Главком» підготував перелік найцікавіших заходів, які допоможуть відзначити День Незалежності України, вшанувати її історію та культуру.

