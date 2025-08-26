Головна Київ Новини
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко
У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів
Діденко: Трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад

Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країну повертається тепло, а потім і справжня спека, інформує «Главком».

«Завтра, 27 серпня, денна температура повітря становитиме +22...+27 градусів по всій країні, лише на півночі буде трохи свіжіше – +19...+22 градуси. Опадів не очікується, за винятком Чернігівщини, де місцями можливий невеликий дощ», – повідомила синоптикиня.

У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів.

Надалі, за прогнозами Діденко, в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня.

Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи
Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи
фото: Наталка Діденко/Facebook

Нагадаємо, для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

