В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
В Україні невелика хмарність: погода на 31 серпня
У Києві невелика хмарність, без опадів
На крайньому заході України вдень місцями короткочасний дощ, гроза

Сьогодні, 31 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні день пройде без опадів, лише на крайньому заході вдень місцями короткочасний дощ, гроза.

Температура на півдні та південному сході країни вночі 17-22°, вдень 29-34°, на решті території вночі 13-18°, вдень 26-31°, в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Нагадаємо, для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.

