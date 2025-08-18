Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року

Цього тижня синоптики передбачили в Україні спекотну погоду

Поточного тижня в Україні очікується досить спекотна, хоча й переважно хмарна з проясненнями погода. Вдень в деяких регіонах температура підійматиметься за +30°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

18 серпня

У понеділок, 18 серпня, у центрі країни та на сході, зокрема на Харківщині, пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території переважно без опадів, хмарно з проясненнями. Швидкість вітру вдень 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +21 +до +23°;

на півдні – від +26 до +31°;

на заході – від +20 до +24°.

на сході – від +25 до +27°;

у центрі – від +23 до +23°;

у Києві вдень буде від 20 до 22.

19 серпня

У вівторок, 19 серпня, на території країни без опадів, невеличка хмарність. Швидкість вітру вдень - 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +23 +до +26°;

на півдні – від +25 до +39°;

на заході – від +22 до +26°.

на сході – від +24 до +26°;

у центрі – від +24 до +26°;

у Києві вдень буде від 22 до 24.

20 серпня

У середу, 20 серпня, опадів в Україні не передбачається. На усій території країни прогнозується суха та тепла погода з невеличкою хмарністю. Швидкість вітру 3-8 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +23 +до +25°;

на півдні – від +29 до +31°;

на заході – від +23 до +27°.

на сході – від +26 до +31°;

у центрі – від +24 до +26°;

у Києві вдень буде від 23 до 25.

21 серпня

У четвер, 21 серпня, дощитиме у західних регіонах країни, на решті території мінлива хмарність, без опадів, зі швидкістю вітру 5-10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +30 +до +32°;

на півдні – від +31 до +33°;

на заході – від +28 до +33°.

на сході – від +26 до +31°;

у центрі – від +28 до +30°;

У Києві вдень буде від 30 до 32.

22 серпня

У п'ятницю, 22 серпня, опади спостерігатимуться вже також у центральних областях країни та на півночі, на решті території хмарно з проясненнями.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +23 +до +27°;

на півдні – від +29 до +33°;

на заході – від +22 до +25°.

на сході – від +26 до +31°;

у центрі – від +23 до +33°;

у Києві вдень буде від 23 до 25°C.

23 серпня

У суботу, 23 серпня, дощі з грозами спостерігатимуться вже у північних, центральних областях, вдень також місцями на сході та півдні України, а ось у західній частині без опадів. Вітер північний/північно-західний, 7-12 м/с, на півдні можливі пориви, 15 - 20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +19 +до +20°;

на півдні – від +30 до +36°;

на заході – від +23 до +23°.

на сході – від +29 до +35°;

у центрі – від +21 до +23°;

у Києві вдень буде від 21 до 22.

24 серпня

У неділю, 24 серпня, по всій прохолодна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +21 +до +22°;

на півдні – від +25 до +26°;

на заході – від +22 до +24°.

на сході – від +20 до +21°;

у центрі – від +22 до +22°;

у Києві вдень буде від 22 до 24.

Нагадаємо, на початку серпня у Печерському районі столиці випала півмісячна норма опадів. Комунальникам «Київавтодору» в посиленому режимі довелося ліквідовувати підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через залпову зливу.

Також як інформував «Главком», уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік.