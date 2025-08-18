Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року
Цього тижня синоптики передбачили в Україні спекотну погоду
Поточного тижня в Україні очікується досить спекотна, хоча й переважно хмарна з проясненнями погода. Вдень в деяких регіонах температура підійматиметься за +30°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».
18 серпня
У понеділок, 18 серпня, у центрі країни та на сході, зокрема на Харківщині, пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території переважно без опадів, хмарно з проясненнями. Швидкість вітру вдень 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі – від +21 +до +23°;
- на півдні – від +26 до +31°;
- на заході – від +20 до +24°.
- на сході – від +25 до +27°;
- у центрі – від +23 до +23°;
- у Києві вдень буде від 20 до 22.
19 серпня
У вівторок, 19 серпня, на території країни без опадів, невеличка хмарність. Швидкість вітру вдень - 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі – від +23 +до +26°;
- на півдні – від +25 до +39°;
- на заході – від +22 до +26°.
- на сході – від +24 до +26°;
- у центрі – від +24 до +26°;
- у Києві вдень буде від 22 до 24.
20 серпня
У середу, 20 серпня, опадів в Україні не передбачається. На усій території країни прогнозується суха та тепла погода з невеличкою хмарністю. Швидкість вітру 3-8 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі – від +23 +до +25°;
- на півдні – від +29 до +31°;
- на заході – від +23 до +27°.
- на сході – від +26 до +31°;
- у центрі – від +24 до +26°;
- у Києві вдень буде від 23 до 25.
21 серпня
У четвер, 21 серпня, дощитиме у західних регіонах країни, на решті території мінлива хмарність, без опадів, зі швидкістю вітру 5-10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
на півночі – від +30 +до +32°;
на півдні – від +31 до +33°;
на заході – від +28 до +33°.
на сході – від +26 до +31°;
у центрі – від +28 до +30°;
У Києві вдень буде від 30 до 32.
22 серпня
У п'ятницю, 22 серпня, опади спостерігатимуться вже також у центральних областях країни та на півночі, на решті території хмарно з проясненнями.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
на півночі – від +23 +до +27°;
на півдні – від +29 до +33°;
на заході – від +22 до +25°.
на сході – від +26 до +31°;
у центрі – від +23 до +33°;
у Києві вдень буде від 23 до 25°C.
23 серпня
У суботу, 23 серпня, дощі з грозами спостерігатимуться вже у північних, центральних областях, вдень також місцями на сході та півдні України, а ось у західній частині без опадів. Вітер північний/північно-західний, 7-12 м/с, на півдні можливі пориви, 15 - 20 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі – від +19 +до +20°;
- на півдні – від +30 до +36°;
- на заході – від +23 до +23°.
- на сході – від +29 до +35°;
- у центрі – від +21 до +23°;
- у Києві вдень буде від 21 до 22.
24 серпня
У неділю, 24 серпня, по всій прохолодна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.
Стовпчики термометрів вдень покажуть:
- на півночі – від +21 +до +22°;
- на півдні – від +25 до +26°;
- на заході – від +22 до +24°.
- на сході – від +20 до +21°;
- у центрі – від +22 до +22°;
- у Києві вдень буде від 22 до 24.
Нагадаємо, на початку серпня у Печерському районі столиці випала півмісячна норма опадів. Комунальникам «Київавтодору» в посиленому режимі довелося ліквідовувати підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через залпову зливу.
Також як інформував «Главком», уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік.