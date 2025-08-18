Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року

Олексій Руденко
glavcom.ua
Олексій Руденко
google social img telegram social img facebook social img
Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року
В Україні очікується спекотна погода, проте більшу частину дня небо вкриватимуть хмари з проясненнями
Фото «Главком»

Цього тижня синоптики передбачили в Україні спекотну погоду

Поточного тижня в Україні очікується досить спекотна, хоча й переважно хмарна з проясненнями погода. Вдень в деяких регіонах температура підійматиметься за +30°. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

18 серпня

У понеділок, 18 серпня, у центрі країни та на сході, зокрема на Харківщині, пройдуть короткочасні дощі з грозами. На решті території переважно без опадів, хмарно з проясненнями. Швидкість вітру вдень 3-8 м/с.

Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року фото 1

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі – від +21 +до +23°;
  • на півдні – від +26 до +31°;
  • на заході – від +20 до +24°.
  • на сході – від +25 до +27°;
  • у центрі – від +23 до +23°;
  • у Києві вдень буде від 20 до 22.

19 серпня

У вівторок, 19 серпня, на території країни без опадів, невеличка хмарність. Швидкість вітру вдень - 5-10 м/с.

Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року фото 2

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі – від +23 +до +26°;
  • на півдні – від +25 до +39°;
  • на заході – від +22 до +26°.
  • на сході – від +24 до +26°;
  • у центрі – від +24 до +26°;
  • у Києві вдень буде від 22 до 24.

20 серпня

У середу, 20 серпня, опадів в Україні не передбачається. На усій території країни прогнозується суха та тепла погода з невеличкою хмарністю. Швидкість вітру 3-8 м/с.

Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року фото 3

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі – від +23 +до +25°;
  • на півдні – від +29 до +31°;
  • на заході – від +23 до +27°.
  • на сході – від +26 до +31°;
  • у центрі – від +24 до +26°;
  • у Києві вдень буде від 23 до 25.

21 серпня

У четвер, 21 серпня, дощитиме у західних регіонах країни, на решті території мінлива хмарність, без опадів, зі швидкістю вітру 5-10 м/с.

Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року фото 4

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +30 +до +32°;
на півдні – від +31 до +33°;
на заході – від +28 до +33°.
на сході – від +26 до +31°;
у центрі – від +28 до +30°;
У Києві вдень буде від 30 до 32.

22 серпня

У п'ятницю, 22 серпня, опади спостерігатимуться вже також у центральних областях країни та на півночі, на решті території хмарно з проясненнями.

Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року фото 5

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

на півночі – від +23 +до +27°;
на півдні – від +29 до +33°;
на заході – від +22 до +25°.
на сході – від +26 до +31°;
у центрі – від +23 до +33°;
у Києві вдень буде від 23 до 25°C.

23 серпня

У суботу, 23 серпня, дощі з грозами спостерігатимуться вже у північних, центральних областях, вдень також місцями на сході та півдні України, а ось у західній частині без опадів. Вітер північний/північно-західний, 7-12 м/с, на півдні можливі пориви, 15 - 20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі – від +19 +до +20°;
  • на півдні – від +30 до +36°;
  • на заході – від +23 до +23°.
  • на сході – від +29 до +35°;
  • у центрі – від +21 до +23°;
  • у Києві вдень буде від 21 до 22.

24 серпня

У неділю, 24 серпня, по всій прохолодна погода, без опадів. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • на півночі – від +21 +до +22°;
  • на півдні – від +25 до +26°;
  • на заході – від +22 до +24°.
  • на сході – від +20 до +21°;
  • у центрі – від +22 до +22°;
  • у Києві вдень буде від 22 до 24.

Нагадаємо, на початку серпня у Печерському районі столиці випала півмісячна норма опадів. Комунальникам «Київавтодору» в посиленому режимі довелося ліквідовувати підтоплення вулично-дорожньої мережі, що утворилися через залпову зливу.

Також як інформував «Главком», уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік.

Читайте також:

Теги: прогноз погоды літо погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 18-24 серпня 2025 року
Загинув у збитому бойовиками вертольоті Мі-8 на Карачуні. Згадаймо Дмитра Шингура
Загинув у збитому бойовиками вертольоті Мі-8 на Карачуні. Згадаймо Дмитра Шингура
Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
Фермер заплатить штраф за те, що його працівники не прибули до ТЦК
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 серпня
Дощі та грози: прогноз погоди на 18 серпня
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви
Яке релігійне свято відзначається 18 серпня: традиції та молитви

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 серпня 2025
54K
В Італії п'яні росіяни влаштували конфлікт з родиною футболіста збірної України: деталі
20K
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
9504
Чемпіон і воїн Роман Кривицький: Що у федерації карате робить особа, яка була у Кадирова?
2763
Трамп зробив гучну заяву про війну в Україні перед зустріччю з Зеленським

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
16 серпня, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua