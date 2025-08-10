В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат

Уже в 2050-му році літо в Україні триватиме 150-180 днів, тобто більше п’яти місяців

Уже до середини століття тривалість літа в Україні може зрости до 150-180 днів на рік. Температура повітря теж постійно зростатиме, тож у одній із областей навіть з’явиться пустеля. Як інформує «Главком», про це у інтерв’ю Олексію Суханову розповіла українська кліматологиня, членкиня Національної академії наук США Світлана Краковська.

Так, науковиця представила атлас сценаріїв зміни клімату, який створили на замовлення Українського гідрометтерологічного центру.

«Як саме розвиватиметься ситуація – м’якше чи більш жорстко – залежить від того, як людина буде проводити свою господарську діяльність, які джерела енергії використовуватиме, як багато викидатиметься парникових газів», – пояснила Світлана Краковська.

За словами кліматологині, вже в 2050-му році літо в Україні триватиме 150-180 днів, тобто більше п’яти місяців. Середня температура в південних регіонах, тобто на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, у Запорізькій області та в Криму складатиме 28-30°С. У Дніпропетровській, Харківській, Чернігівській областях стовпчик термометра буде показувати 24-26°С.

За такої тенденції, у другій половині століття, частина Одеської області перетвориться на пустелю, каже Світлана Краковська.

До слова, Європейська комісія запропонувала внести зміни до Кліматичного закону ЄС, встановивши нову мету на 2040 рік – скорочення викидів парникових газів на 90%.

