В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня

У Києві без опадів

Вночі та вранці в західних областях обіцяють туман

Сьогодні, 13 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях невеликі дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, вдень в Карпатах місцями невеликий дощ, на решті території без опадів. Вночі та вранці в західних областях туман.

Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 10-15°, на сході країни 5-10°, вдень 18-23°, на Закарпатті та Одещині до 26°.

Прогноз погоди на 13 вересня Укргідрометцентр

У суботу, 13 вересня, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 10-15°, вдень 18-23°, у столиці вночі 13-15°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, у Тернополі 3 вересня зафіксували температурний рекорд. Це найтепліший день за 41 рік. До цього найвищий показник спостерігали у 1984 році. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Суспільне».

«Третього вересня був перекритий історичний температурний максимум. Він становив 29,9 градуса тепла. Попереднє рекордне значення спостерігалося у 1984 році й становило 28,6 градуса тепла», – розповів синоптик Тернопільського гідрометеоцентру Володимир Царик.

Через теплу погоду у селі Жовнівка Бережанської громади повторно зацвіли яблуні.