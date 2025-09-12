Головна Київ Новини
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня
У вихідні киян та гостей міста очікує комфортна погода
фото: Ірина Міллер, glavcom.ua

У столиці орієнтовно з 16-17 вересня очікується похолодання

У вихідні 13 та 14 веренся у Києві очікується тепла погода без опадів. Столичних жителів очікує комфортна осіння погода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

13 вересня

У суботу, 13 вересня, нічна температура в столиці становитиме близько +14°, а вдень повітря прогріється до +23°. Очікується хмарна погода з проясненнями.

14 вересня

У неділю, 14 вересня, ніч буде трохи прохолоднішою — температура опуститься до +13-15°. Вдень повітря прогріється до +20-22°. У цей день опадів не передбачається, погода буде сухою.

За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, 13 та 14 вересня у Києві буде сухо, сонячно та +25 +26 градусів.

«13-14 вересня, за попередніми прогнозами, також обіцяють комфортну погоду. Похолодання орієнтовно десь від 16-17 вересня», – додала синоптикиня.

До слова, сьогодні, 12 вересня, у Києвіі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 9-14°, вдень 18-23°, у столиці вночі 12-14°, вдень 21-23°. Як зауважила Діденко, 12-го вересня дощів не очікується, проте близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. Тому й відчуття будуть більш прохолодні, ніж реальні на термометрі, пояснила синоптикиня.

Загалом в Україні сьогоді, 12 вересня, очікується мінлива хмарність, на Рівненщині та Хмельниччині пройдуть значні дощі, на решті території без опадів, лише в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

