Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня
Прогноз погоди на 21 серпня
фото: glavcom.ua

Вітер переважно західний, 5-10 м/с

У четвер, 21 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів на більшій частині України, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°.

В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°; вдень 25-30°;
у Києві вночі 16-18°; вдень 27-29°.

Цього тижня Київ готується до святкування Дня Державного прапора та Дня Незалежності України. Столиця перетвориться на осередок культурних подій, пропонуючи різноманітну програму від музеїв, театрів, бібліотек та концертних майданчиків. Від тематичних екскурсій, присвячених історії України, до мистецьких майстер-класів, концертів та балетних вистав – кожен зможе знайти щось до душі, щоб відзначити головні свята країни.

Читайте також:

Теги: погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня
В Україні сонячно та без опадів: погода на 9 серпня
9 серпня, 06:00
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні мінлива хмарність: погода на 3 серпня
3 серпня, 06:01
Дощі з грозами пройдуть у східних областях, на південному сході, а також місцями в західних областях
Де у неділю чекати грозових дощів: синоптикиня Діденко зробила прогноз
2 серпня, 12:19
Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена
Синоптики підбили підсумки липня: кліматична норма в Києві була перевищена
1 серпня, 18:10
Темно-сірі хмари над Києвом 29 липня 2025 року о 17 годині
Київ другий день потерпає від негоди: коли чекати покращення погоди
29 липня, 17:10
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
Циклон Karlheinz насувається на Україну: де очікувати негоди
27 липня, 12:56
Середній індекс якості атмосферного повітря у столиці становить 43
Яка ситуація з якістю повітря в Києві: дані моніторингу
27 липня, 11:11
Прогноз погоди на 26 липня
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 липня
26 липня, 06:00
Місячна кількість опадів у серпні очікується 23-40 мм
Якою буде погода у серпні? Прогноз синоптиків
24 липня, 08:46

Події в Україні

У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня
В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
Комбінована атака на Україну: головне за ніч
Комбінована атака на Україну: головне за ніч
Окупанти вдарили по Закарпаттю: пошкоджено підприємство
Окупанти вдарили по Закарпаттю: пошкоджено підприємство

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
8273
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
3775
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес
2327
Диво природи на Київщині: місцеві жителі помітили близько 10 лелек у одному гнізді
2309
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт

Новини

Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22
Ще одна країна запропонувала провести у себе саміт Зеленського з Путіним
19 серпня, 22:06

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua