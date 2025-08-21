В Україні мінлива хмарність та місцями дощі: погода на 21 серпня

Вітер переважно західний, 5-10 м/с

У четвер, 21 серпня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність, але без опадів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, день пройде без опадів на більшій частині України, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер переважно західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°.

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Без опадів. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 13-18°; вдень 25-30°;

у Києві вночі 16-18°; вдень 27-29°.

