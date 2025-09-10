В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня

У південній частині України короткочасні дощі, місцями грози

Сьогодні, 10 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Як відомо, у південній частині України варто очікувати короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вночі та вранці на Закарпатті та Прикарпатті місцями туман.

Температура вночі 11-16°, у південній частині до 19°, вдень 22-27°. Вітер східний, північно-східний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 10 вересня Укргідрометцентр

У середу, 10 вересня, у Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 11-16°, вдень 22-27°, у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°.

Нагадаємо, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.