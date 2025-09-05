Головна Країна Події в Україні
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
Вересень буде теплішим за кліматичну норму, але наприкінці місяця варто очікувати різке зниження температури
фото з відкритих джерел

Наприкінці вересня в Україну може надійти арктичне холодне повітря

Початок вересня цього року в Україні очікується теплим, перші дні цього місяця будуть відзначатися сухою погодою. Очікується, що опадів буде небагато, оскільки впродовж вересня переважатимуть антициклони. Як повідомив синоптик Ігор Кибальчич в коментарі для «Телеграфу», зміна погоди очікується вже в третій декаді вересня, пише «Главком».

Протягом місяця температура в Україні загалом буде вищою за кліматичну норму. Середня температура повітря коливатиметься між +14…+18 °C, а на півдні країни температура може сягати до +19 °C.

Однак у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

Загалом, вересень буде теплішим за кліматичну норму, але наприкінці місяця варто очікувати різке зниження температури, що принесе перші осінні заморозки.

Погода в Україні 5 вересня

Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки фото 1

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Переважно сонячно. Температура від +13°C до +27°C.
  • на півдні – Сонячно. Температура від +15°C до +29°C.
  • на заході – Переважно сонячно. Температура від +12°C до +27°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +14°C до +28°C.
  • у центрі – Сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +14°C до +28°C.
  • у Києві – Сонячно. Температура від +13°C до +26°C.

До слова, 5 вересня, у світі відзначають Міжнародний день благодійності та Всесвітній день татуювання. За церковним календарем віряни вшановують пам’ять священномученика Євтихія та преподобного Тита.

