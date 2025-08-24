Головна Країна Суспільство
Синоптикиня розповіла, якою буде погода останнього тижня літа

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Синоптикиня розповіла, якою буде погода останнього тижня літа
Наступного тижня до нас ще завітає справжня літня спека
фото: glavcom.ua

Потихеньку здалеку чути парфуми осені», – заявила Наталка Діденко

Понеділок, 25 серпня, буде переважно сухим, хоча в деяких регіонах трохи дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Зокрема опади можливі на Полтавщині, Харківщині, а також в деяких районах Дніпропетровщини та Черкащини. Температура повітря вночі очікується у проміжку +7+11 градусів, в Карпатах місцями падатиме до +3, а на півдні буде від +8 до +13 градусів. Денна температура прогнозується на рівні +18+22 градусів, у південних регіонах +20+24 градуси. Синоптикиня попереджає про рвучкий вітер західного та північно-західного напрямків.

У Києві вже сьогодні можливий дощ, а от завтра має бути без опадів. Температура повітря в столиці очікується на рівні +18+20 градусів.

«Потихеньку здалеку чути парфуми осені – нічне повітря свіжіше й свіжіше, на високогір'ї Карпат навіть вже є невеликі «мінуси»! А на наступному тижні до нас ще завітає справжня літня спека», – попереджає Діденко.

Нагадаємо, українці у соцмережах активно діляться відео нетипової для кінця літа погоди. У Карпатах випав сніг, а температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С. 

Як повдіомляли раніше, за даними гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 09:30 24 серпня, в урочищі Заросляк, що розташоване неподалік Говерли, випав перший сніг цього сезону. Окрім снігу, у цій місцевості спостерігаються й інші опади – дощ та град. Вітер західний, його швидкість сягає 2-8 м/с.

