Синоптикиня розповіла, якою буде погода останнього тижня літа

Наступного тижня до нас ще завітає справжня літня спека

Потихеньку здалеку чути парфуми осені», – заявила Наталка Діденко

Понеділок, 25 серпня, буде переважно сухим, хоча в деяких регіонах трохи дощитиме. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на синоптикиню Наталку Діденко.

Зокрема опади можливі на Полтавщині, Харківщині, а також в деяких районах Дніпропетровщини та Черкащини. Температура повітря вночі очікується у проміжку +7+11 градусів, в Карпатах місцями падатиме до +3, а на півдні буде від +8 до +13 градусів. Денна температура прогнозується на рівні +18+22 градусів, у південних регіонах +20+24 градуси. Синоптикиня попереджає про рвучкий вітер західного та північно-західного напрямків.

У Києві вже сьогодні можливий дощ, а от завтра має бути без опадів. Температура повітря в столиці очікується на рівні +18+20 градусів.

«Потихеньку здалеку чути парфуми осені – нічне повітря свіжіше й свіжіше, на високогір'ї Карпат навіть вже є невеликі «мінуси»! А на наступному тижні до нас ще завітає справжня літня спека», – попереджає Діденко.

Нагадаємо, українці у соцмережах активно діляться відео нетипової для кінця літа погоди. У Карпатах випав сніг, а температура повітря у високогір'ї різко знизилася до +2°С.

Як повдіомляли раніше, за даними гірських рятувальників Прикарпаття, станом на 09:30 24 серпня, в урочищі Заросляк, що розташоване неподалік Говерли, випав перший сніг цього сезону. Окрім снігу, у цій місцевості спостерігаються й інші опади – дощ та град. Вітер західний, його швидкість сягає 2-8 м/с.