В Україні дощитиме: погода на 8 вересня 2025

Іванна Гончар
Іванна Гончар
В Україні дощитиме: погода на 8 вересня 2025
Прогноз погоди на 8 вересня
Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с

У понеділок, 8 вересня в Україні синоптики прогнозують мінливу хмарність та короткочасні дощі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Сьогодні, згідно з прогнозом синоптиків, вдень в Україні, крім більшості західних, Вінницької та Одеської областей, місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці в Карпатах місцями туман. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 24-29°.

В Україні дощитиме: погода на 8 вересня 2025 фото 1

На Київщині та в столиці мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 13-15°, вдень 22-24°.

До слова, у третій декаді вересня прогнозується різка зміна погодних умов. Після 20 вересня в Україну прийдуть холодні арктичні маси, і вже в північних, східних та західних областях можуть бути зафіксовані перші заморозки на поверхні ґрунту.

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники, що може створити ризики посухи, особливо на Лівобережжі. Це підвищить ймовірність виникнення пожеж, особливо в регіонах з недостатнім рівнем вологості.

Також «Главком» підготував для вас прогноз магнітних бур на наступні три дні, що базується на даних, які надає Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

У понеділок, 8 вересня, очікується сонячна активність з К-індексом 3,7 (жовтий рівень), що відповідає середнім магнітним бурям.

Теги: погода

