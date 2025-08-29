Головна Країна Суспільство
В Україні без опадів: погода на 29 серпня

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
В Україні без опадів: погода на 29 серпня
У Києві невелика хмарність, без опадів
У п'ятницю варто очікувати невелику хмарність 

Сьогодні, 29 серпня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

Температура вночі 11-16°, на північному сході та сході країни 7-12°, вдень 26-31°, в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 18-23°.

Прогноз погоди на 29 серпня
Прогноз погоди на 29 серпня
Укргідрометцентр

Вітер переважно південний, 7-12 м/с.

Нагадаємо, Україна завершить літо однією з найспекотніших країн Європи. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, в країну повертається тепло, а потім і справжня спека, інформує «Главком».

«Завтра, 27 серпня, денна температура повітря становитиме +22...+27 градусів по всій країні, лише на півночі буде трохи свіжіше – +19...+22 градуси. Опадів не очікується, за винятком Чернігівщини, де місцями можливий невеликий дощ», – повідомила синоптикиня.

У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів.

Теги: Укргідрометцентр погода прогноз погоди

