В Україні без опадів: погода на 15 серпня

Сьогодні, 14 серпня, в Україні очікується погода без опадів, лише в Карпатах можуть пройти дощі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В Україні очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі. Температура у нічні години не зміниться, та буде в межах +11..+16 градусів у більшості областей. Вдень стовпчики термометрів сягатимуть 23..28 градусів.

Прогноз погоди на 15 серпня Укргідрометцентр

Вітер північний, 5-10 м/с.

Раніше ми писали, що для українських садівників і аграріїв весняні заморозки призвели до катастрофічних наслідків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв’ю директора компанії Green Technology Ltd Дмитра Остапенка проєкту EastFruit.

Зазначається, що внаслідок нічних заморозків, які тривали з 7 по 13 квітня, знищено близько 90% урожаю персика, що спричинило мільйонні збитки та ставить під питання економічну доцільність сезону. Під час найхолоднішої ночі температура в саду сягала −6,6°, що стало фатальним для квітів персика, які були у фазі повного цвітіння.