Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року
Протягом тижня переважатиме сонячна погода без істотних опадів
колаж: glavcom.ua

Погода в Україні цього тижня буде теплою і сонячною

Протягом тижня в Україні очікується переважно сонячна погода без істотних опадів. Температура повітря буде комфортною, вдень у більшості регіонів підійматиметься до +25°C і вище. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

1 вересня

Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року фото 1

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – переважно хмарно з проясненнями. Температура коливається від +16°C до +26°C.
  • на півдні – сонячно. Температура від +18°C до +29°C.
  • на заході – хмарно, можливий невеликий дощ. Температура коливається від +15°C до +25°C.
  • на сході – переважно сонячно. Температура від +17°C до +27°C.
  • у центрі – хмарно, без опадів. Температура коливається від +16°C до +26°C.
  • у Києві – хмарно, можливий невеликий дощ. Температура від +16°C до +24°C.

2 вересня

Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року фото 2

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Сонячно. Температура від +14°C до +28°C.
  • на півдні – Сонячно. Температура від +16°C до +29°C.
  • на заході – Сонячно. Температура від +12°C до +27°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +15°C до +28°C.
  • у центрі – Сонячно. Температура від +14°C до +28°C.
  • у Києві – Сонячно. Температура від +15°C до +26°C.

3 вересня

Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року фото 3

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Сонячно. Температура від +13°C до +27°C.
  • на півдні – Сонячно. Температура від +15°C до +28°C.
  • на заході – Сонячно. Температура від +11°C до +26°C.
  • на сході – Сонячно. Температура від +14°C до +27°C.
  • у центрі – Сонячно. Температура від +13°C до +27°C.
  • у Києві – Сонячно. Температура від +14°C до +25°C.

4 вересня

Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року фото 4

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Сонячно. Температура від +13°C до +27°C.
  • на півдні – Переважно сонячно. Температура від +14°C до +28°C.
  • на заході – Сонячно. Температура від +12°C до +27°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +13°C до +27°C.
  • у центрі – Сонячно. Температура від +13°C до +27°C.
  • у Києві – Переважно сонячно. Температура від +13°C до +25°C.

5 вересня

Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року фото 5

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Переважно сонячно. Температура від +13°C до +27°C.
  • на півдні – Сонячно. Температура від +15°C до +29°C.
  • на заході – Переважно сонячно. Температура від +12°C до +27°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +14°C до +28°C.
  • у центрі – Сонячно, місцями хмарно з проясненнями. Температура від +14°C до +28°C.
  • у Києві – Сонячно. Температура від +13°C до +26°C.

6 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Хмарно з проясненнями. Температура від +14°C до +26°C.
  • на півдні – Переважно сонячно. Температура від +16°C до +28°C.
  • на заході – Хмарно з проясненнями. Температура від +13°C до +26°C.
  • на сході – Переважно сонячно. Температура від +15°C до +28°C.
  • у центрі – Хмарно з проясненнями. Температура від +15°C до +27°C.
  • у Києві – Хмарно з проясненнями. Температура від +14°C до +25°C.

7 вересня

Стовпчики термометрів покажуть:

  • на півночі – Сонячно. Температура від +13°C до +26°C.
  • на півдні – Сонячно. Температура від +15°C до +28°C.
  • на заході – Сонячно. Температура від +12°C до +26°C.
  • на сході – Сонячно. Температура від +14°C до +27°C.
  • у центрі – Переважно сонячно. Температура від +14°C до +26°C.
  • у Києві – Переважно сонячно. Температура від +13°C до +25°C.

Як відомо, 1 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях короткочасний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У південній частині, вдень і в центральних, східних та Сумській областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Температура вночі 13-18°, на півдні до 21°, вдень 26-31°, у східних областях 30-34°, місцями сильна спека 35-37°.

Теги: прогноз погоди Україна погода

